Et si le rôle des entreprises était d’emmener les équipes, littéralement…

Alain Van Groenendael, président-directeur général d’Arval (groupe BNP Paribas), et Guillaume Saint, global mobility practice lead, Kantar. Tous deux membres de Movin’On Durant l’année écoulée, entre limitation des déplacements et avènement du télétravail, la pandémie nous a obligés à changer nos modes de vie. Une évolution qui aurait pris des générations en temps normal. La question est de savoir si ces comportements perdureront, une fois cette crise passée.

Movin’On*, le premier écosystème mondial de la mobilité durable, a mené avec Kantar une étude qualitative, en Europe et en Amérique du Nord, auprès de jeunes urbains engagés pour l’environnement. Ces 18-34 ans ont partagé leurs attentes pour l’avenir, après des mois de mobilité contrainte.

Les tendances mises au jour vont fortement influencer nos entreprises dans les années à venir. D’abord parce que, contrairement aux idées reçues, cette génération ne rejette aucun moyen de transport, pas même la voiture, pourvu qu’elle soit responsable : électrifiée et/ou partagée. C’est la première génération réellement multimodale : les 18-34 ans combinent tous les moyens de transport, notamment grâce aux applications de mobilité qu’ils utilisent largement. Ensuite, parce que la mobilité durable est pour cette génération un enjeu majeur. Ils ont sur ce sujet des attentes fortes vis-à-vis des pouvoirs publics et des entreprises, notamment leurs employeurs. Leurs comportements, leurs achats et les entreprises dans lesquelles ils choisissent de travailler sont autant d’actions militantes par lesquelles ils veulent imposer le changement. Cela révèle une tendance de fond : les attentes vis-à-vis des employeurs dépassent largement le cadre strict du travail. Les travailleurs veulent rejoindre des entreprises qui s’engagent pour eux, leur facilitent la vie, et qui ont à cœur les causes qui leur sont chères. En premier lieu, la protection de l’environnement.

Les employeurs ont commencé à prendre en compte ces attentes, avec des services de conciergerie ou de garde d’enfants. Proposer à ses collaborateurs une offre de mobilité liée à une offre d’emploi, c’est aller un cran plus loin. On sait que la distance domicile-travail est un élément essentiel pour rejoindre une entreprise, que ce trajet soit effectué à pied, en voiture, en transport en commun ou avec l’aide de tout autre moyen de mobilité. Au-delà de leur accessibilité et du fait que les entreprises doivent s’adapter aux nouvelles réglementations des villes sur la circulation de véhicules thermiques ou les zones à faibles émissions, il est désormais crucial d’être en phase avec les attentes des nouvelles générations. Elles ont déjà, pour beaucoup, engagé ce mouvement et mettent en place des solutions de mobilité alternative. Selon le baromètre Arval Mobility Observatory 2021, 71 % des entreprises interrogées dans 20 pays (dont 17 en Europe) proposent au moins une solution de mobilité alternative. Et c’est une bonne nouvelle, car ces jeunes nous rappellent qu’ils veulent être aux côtés des entreprises qui sont à la manœuvre : inclusives, engagées pour leurs équipes et engagées pour l’environnement.

*Organisation sans but lucratif qui fédère entreprises, villes, pays et société civile pour co-innover en faveur d’une mobilité durable.