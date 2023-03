Erytech et Pherecydes se rapprochent

Les biopharmaceutiques Erytech et Pherecydes annoncent leur projet de rapprochement stratégique en vue de créer un leader mondial de la phagothérapie. La visibilité financière de la nouvelle entité issue de la fusion s'étendrait jusqu’au troisième trimestre 2024, avec une position de trésorerie consolidée d’environ 41 millions d’euros au 31 décembre 2022, et permettrait de financer de multiples étapes cliniques de ses programmes existants et futurs. L’opération, soutenue par les principaux actionnaires des deux sociétés, permettra aux actionnaires historiques de Pherecydes de détenir environ 49% de l’entité combinée.