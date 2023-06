Engie circonscrit ses efforts financiers pour sortir du nucléaire belge

Il a fallu près d’un an de discussions entre Engie et la Belgique pour fixer les modalités précises d’une exploitation prolongée du parc nucléaire dans ce pays. Après une lettre d’intention puis un accord de principe, respectivement signés en juillet 2022 et en janvier 2023, l’accord intermédiaire paraphé jeudi «vise à assurer une répartition équilibrée des risques entre les deux parties et à éliminer les incertitudes concernant l’évolution des provisions liées au traitement de tous les déchets nucléaires», explique l’énergéticien français dans un communiqué.

Afin de prolonger de dix ans l’exploitation des réacteurs nucléaires Tihange 3 et Doel 4, ces derniers, jusqu’à présent détenus par Electrabel, filiale du groupe français outre-Quiévrain, seront regroupés dans une structure juridique nouvellement créée qui sera contrôlée à parité par l’Etat belge et Engie. Cela permettra de garantir la pérennité de leurs engagements respectifs. L’objectif est de faire redémarrer ces deux unités nucléaires en novembre 2026, voire un an plus tôt «sous réserve de la mise en œuvre effective d’un assouplissement annoncé de la réglementation». Un mécanisme de «contrat pour différence» applicable à la vente de l’électricité ainsi produite permettra d’intéresser Engie à la bonne performance technique et économiques de ces unités.

Un paiement prévu en deux étapes

En vertu de cet accord, une somme forfaitaire de 15 milliards d’euros, payable en deux étapes par Engie, a par ailleurs été fixée pour les coûts futurs liés au traitement des déchets des sept installations nucléaires du groupe en Belgique. La première partie du règlement interviendra lors de la clôture des comptes du premier semestre 2024 pour ses déchets de catégories B et C, hautement radioactifs, tandis que le montant restant sera payable au redémarrage des deux unités pour les déchets de catégorie A, faiblement radioactifs et destinés au stockage en surface.

Sur la base des provisions nucléaires actuelles, les passifs nucléaires cumulés d’Engie envers la Belgique sont désormais évalués à 23 milliards d’euros au minimum.

«Grâce au transfert de l’ensemble des obligations liées aux déchets nucléaires au gouvernement belge, Engie ne sera plus exposé à l’évolution des coûts futurs liés au traitement des déchets, revus tous les trois ans par la Commission des provisions nucléaires», se réjouit l’énergéticien. En contrepartie, il comptabilisera, au titre de l’exercice 2023, une charge non récurrente avant impôts de 4,5 milliards d’euros, nette de l’ajustement des provisions nucléaires. Il prévoit une hausse du même ordre de grandeur de sa dette nette économique, qui s’élevait à 37 milliards d’euros à fin mars 2023.

Une signature définitive de l’accord en juillet

Si la hausse de sa dette est légèrement plus élevée que prévu, «le fait que tous les coûts futurs des déchets nucléaires soient pris en charge par le gouvernement constitue une bonne surprise», relève le bureau d’analyse de Morgan Stanley. Engie souligne que l’application de cet accord n’aura pas d’impact sur ses perspectives à moyen terme présentées en février dernier, «ni en termes de résultat net récurrent, ni en termes de crédit, d’investissements et de politique de dividendes».

Pour les analystes de JPMorgan, «il s’agit d’un événement de clarification important pour le titre, qui devrait soutenir une forte réévaluation au cours des prochains jours/mois et ouvrir un certain nombre d’options stratégiques pour Engie et des acquéreurs potentiels». L’accord, dont la signature définitive est attendue dans le délai d’un mois, prévoit en effet la levée des restrictions portant sur certains actifs d’Electrabel. Cet accord «renforce notre approvisionnement en électricité, réduit la dépendance énergétique de notre pays et garantit la production en Belgique d’une électricité décarbonée et bon marché», a déclaré dans un communiqué séparé le Premier ministre belge, Alexander de Croo.

Des aléas sur la disponibilité des réacteurs

Les organisations non gouvernementales relèvent de leur côté que le plafonnement de la facture nucléaire d’Engie pourrait se faire au détriment des contribuables belges et que des aléas entourent la disponibilité des réacteurs concernés pour la saison d’hiver 2025 et 2026. «Le gouvernement belge ne tire aucune leçon de la crise nucléaire française, où près de la moitié des centrales nucléaires ont été mises hors service l’année dernière, en partie à cause de problèmes de corrosion du système de refroidissement», estime Jan Van de Putte, expert en énergie chez Greenpeace Belgique. L’action Engie a clôturé la séance sur un gain de 4,1%, à 15 euros, sur Euronext Paris.◆