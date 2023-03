Engie a enregistré plus de 5 milliards d’euros de bénéfices en 2022

Le fournisseur de gaz et d'électricité Engie a annoncé mardi s’attendre à un recul de ses résultats cette année, après avoir enregistré une forte croissance en 2022 due notamment au bond des prix de l'énergie.

Pour 2023, Engie vise un résultat net récurrent part du groupe des activités poursuivies compris entre 3,4 milliards et 4 milliards d’euros et un résultat opérationnel courant (Ebit) hors nucléaire de 6,6 milliards à 7,6 milliards d’euros.

Le groupe a également indiqué s’attendre pour 2024 à un résultat net récurrent part du groupe compris entre 3,8 milliards et 4,4 milliards d’euros, un objectif reposant sur une fourchette indicative d’Ebit de 7,2 milliards à 8,2 milliards d’euros. Pour 2025, le résultat net récurrent part du groupe devrait se situer entre 4,1 milliards et 4,7 milliards d’euros et l’Ebit être compris entre 7,5 milliards et 8,5 milliards d’euros, a indiqué Engie.

Le groupe a fait ce point sur ses perspectives après avoir publié des résultats 2022 «solides» dans un «environnement volatil et complexe», a souligné sa directrice générale, Catherine MacGregor, citée dans un communiqué.

En 2022, le résultat net récurrent part du groupe des activités poursuivies s’est établi à 5,2 milliards d’euros, contre 2,9 milliards d’euros en 2021, grâce notamment à une forte progression de l’activité thermique, portée par la hausse des prix de l'énergie.

Le bénéfice net plombé par le nucléaire belge

Engie a dégagé un résultat net part du groupe de 0,2 milliard d’euros l’an dernier, contre 3,7 milliards d’euros en 2021. Le bénéfice net a été lesté à hauteur de 2,2 milliards d’euros en 2022 par les provisions liées au nucléaire belge, contestées par Engie mais enregistrées dans les comptes.

Engie a dégagé en 2022 un excédent brut d’exploitation (Ebitda) de 13,7 milliards d’euros, en hausse de 29,8% en données publiées et de 27% en données comparables par rapport à 2021. Le résultat opérationnel courant est ressorti à 9 milliards d’euros, en progression de 47,2% en données publiées et de 42,7% sur une base comparable.

Engie a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 93,9 milliards d’euros, en hausse de 62,2% en données publiées et de 60,4% à périmètre et taux de change constants.

Selon le consensus réalisé par Factset, les analystes anticipaient en moyenne pour 2022 un chiffre d’affaires de 65,26 milliards d’euros, un Ebitda de 13,24 milliards d’euros, un Ebit de 8,77 milliards d’euros, un résultat net part du groupe de 4,89 milliards d’euros et un résultat net récurrent des activités poursuivies de 5,01 milliards d’euros.

Hausse du dividende

Engie tablait de son côté sur un résultat net récurrent part du groupe compris entre 4,9 milliards et 5,5 milliards d’euros. Cet objectif reposait sur des fourchettes indicatives pour l’Ebitda de 13,2 milliards à 14,2 milliards d’euros et pour l’Ebit de 8,5 milliards à 9,5 milliards d’euros.

Lors de sa prochaine assemblée générale, prévue le 26 avril, Engie proposera à ses actionnaires le versement d’un dividende de 1,40 euro par action en numéraire au titre de l’exercice écoulé, contre 0,85 euro pour l’exercice précédent. Ce montant représente un taux de distribution de 65%, conformément à sa politique de dividende qui est basée sur un taux de distribution de 65% à 75% du résultat net récurrent part du groupe et sur un dividende plancher de 0,65 euro par action pour la période allant de 2021 à 2023.

Le groupe a par ailleurs annoncé son intention de réaliser entre 22 milliards et 25 milliards d’euros d’investissements de croissance sur la période 2023-2025, un montant en hausse de 50% par rapport à la période 2021-2023.