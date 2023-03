Enel poursuit ses cessions d’actifs

Enel a annoncé jeudi la signature d’un accord avec le fournisseur d’énergie grec Public Power Corporation (PPC) en vue de lui céder l’ensemble de ses participations en Roumanie pour un montant total d’environ 1,26 milliard d’euros, équivalent à une valeur d’entreprise d’environ 1,9 milliard d’euros. La transaction, qui sera normalement bouclée au troisième trimestre 2023, devrait avoir un impact positif d’environ 1,7 milliard d’euros sur la dette nette consolidée d’Enel. En revanche, elle aura un effet négatif d’environ 1,4 milliard d’euros sur son bénéfice net pour la période 2022-2023.

«Nous continuons à mettre en oeuvre le plan de cession annoncé lors de la présentation du plan stratégique 2023-2025 d’Enel», a déclaré dans un communiqué Francesco Starace, administrateur délégué, ajoutant être fier des résultats obtenus par le groupe depuis son arrivée en Roumanie en 2005. L’Italie et l’Espagne seront désormais ses deux grands marchés en Europe. En Amérique latine, Enel a amorcé son retrait d’Argentine et il prévoit également de se retirer du Pérou. Cette stratégie devrait permettre de ramener son endettement net dans une fourchette comprise entre 51 et 52 milliards d’euros à fin 2023.