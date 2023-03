Enel obtient l’appui d’UniCredit pour se développer dans l’énergie solaire

La solidarité italienne semble jouer à plein pour favoriser la transition énergétique de la Péninsule. L’énergéticien Enel a annoncé lundi avoir signé un accord de financement avec la banque UniCredit pour faciliter l’expansion de l’usine depanneaux solaires de sa filiale 3Sun en Sicile. Le montant de ce financement s’élèvera à 560 millions d’euros au maximum, dont un prêt à terme senior de 475 millions d’euros et un prêt sur la TVA de 85 millions d’euros.

Le prêt à terme senior «bénéficie à hauteur de 80% de la garantie verte de la SACE», précise Enel dans son communiqué. La SACE, agence publiquecontrôlée par le ministère italien de l’Economie et des Finances, est spécialisée dans le soutien au tissu économique national via le crédit export et l’assurance-crédit. Sur la seule année 2022, elle a émis 3 milliards d’euros de garanties vertes destinées à soutenir la décarbonation des entreprises transalpines.

Pour Andrea Orcel, administrateur délégué d’UniCredit, le financement accordé à Enel «permettra à notre pays de disposer d’une usine de production de haute technologie d’une taille qui contribuera à réduire considérablement la dépendance aux combustibles fossiles». Le développement du site, dont le coût est estimé à 600 millions d’euros, devrait déboucher sur une multiplication par 15 de sa capacité de production de modules photovoltaïques à haut rendement. Cette capacité passera ainsi de 200 mégawatts par an actuellement à 3 gigawatts en juillet 2024, échéance à laquelle cette ‘gigafactory’ devrait être pleinement opérationnelle.

Sur la base de sa capacité maximale, la production d’électricité renouvelable induite supprimera l’émission de 25 millions de tonnes de dioxyde de carbone sur dix ans et évitera l’achat de près de 1,2 milliard de m3 de gaz par an. Cette expansion débouchera en outre sur la création de 1.000 emplois directs et indirects locaux d’ici à 2024. 3Sun, filiale d’Enel Green Power, exploitera ainsi «la plus importante usine européenne spécialisée dans la production de modules photovoltaïques double face à haute performance», souligne le producteur d’électricité.

«L’usine de modules solaires que nous construisons à Catane sera à l’avant-garde en termes de technologie innovante et d’automatisation des processus industriels. Elle contribuera à atteindre les objectifs de l’Union européenne, à savoir une consommation d'énergie provenant à 40% de sources renouvelables d’ici à 2030», a commenté Francesco Starace, administrateur délégué d’Enel.