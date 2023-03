Elon Musk tousse, STMicroelectronics éternue

STMicroelectronics cale en Bourse. L’action du fabricant de semi-conducteurs dérapait de 5%, à 43,44 euros, jeudi après-midi, dans le sillage de la journée investisseurs de son client Tesla. Au cours de cet événement, le constructeur automobile a présenté des avancées technologiques qui pourraient réduire sa dépendance vis-à-vis des composants en carbure de silicium, un composé chimique qu’a l’habitude de lui fournir STMicroelectronics.

«Nous avons trouvé un moyen de réduire de 75% l’utilisation de carbure de silicium pour la confection de notre futur moteur, sans compromettre les performances ou l’efficacité de la voiture», a déclaré Colin Campbell, le vice-président de Tesla responsable des groupes motopropulseurs, lors de cet événement.

Cette révélation n’est pas passée inaperçue et ne pénalise pas seulement STMicroelectronics. En réaction, les actions des entreprises chinoises China Rare Earth Resources & Technology et Rising Nonferrous Metals Share ont chuté jeudi respectivement de 6,4% à Shenzhen et de 6,7% à Shanghai, tandis que le titre du groupe américain Wolfspeed fléchissait de 11% en début de séance à Wall Street. En Europe, l’action de la société allemande Infineon reflue de 2,3% à Francfort, affectée par ce mouvement de vente qui touche tous les producteurs de terres rares ou spécialistes du carbure de silicium.

Mais STMicroelectronics est «probablement la valeur pour laquelle la sanction boursière est la plus excessive», juge un analyste basé à Paris. «Les évolutions technologiques promises par Tesla n’auront aucun impact sur les ventes du groupe à court terme car seuls les nouveaux modèles du constructeur automobile américain sont concernés». Et ces nouveaux modèles n’ont toujours pas été dévoilés...

Un client parmi d’autres

De son côté, Société Générale souligne que les évolutions technologiques présentées par Tesla ne concernent pas l’onduleur de ses véhicules, qui est le dispositif transformant le courant continu généré par la batterie en courant alternatif nécessaire au bon fonctionnement du moteur. Or, les modules de puissance en carbure de silicium fournis par STMicroelectronics à Tesla sont uniquement destinés aux onduleurs présents dans ses Model 3 et Model Y...

Il convient aussi de relativiser le poids de Tesla dans les activités de STMicroelectronics pour le carbure de silicium. Selon les calculs de Bank of America, le groupe piloté par Elon Musk devrait représenter 50% des ventes de carbure de silicium de STMicroelectronics cette année, contre une part qui s'élevait encore à 80% l’an passé.

STMicroelectronics a déjà une clientèle de 30 constructeurs automobiles dans le segment du carbure de silicium, dont BMW, Geely ou Renault, mais beaucoup d’entre eux n’ont pas encore reçu le moindre composant, étant donné la forte demande émanant de Tesla. «Pour cette année et la suivante, nous voyons peu de freins aux ambitions de croissance de STMicroelectronics dans le carbure de silicium», assure ainsi Bank of America.

Les dirigeants restent également confiants dans leurs perspectives. «Nous confirmons les indications sur nos activités dans le carbure de silicium données jusqu'à présent, pour 2023 et au-delà», a indiqué STMicroelectronics dans un courriel adressé à l’agence Agefi-Dow Jones.

Le groupe prévoit de réaliser cette année un chiffre d’affaires de plus de 1 milliard de dollars dans le carbure de silicium, puis autour de 2 milliards à l’horizon 2025-2027 et entre 5 milliards et 10 milliards de dollars d’ici à la fin de cette décennie.