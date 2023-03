Elon Musk s’allège encore au capital de Tesla

Elon Musk a de nouveau cédé des actions Tesla, pour un montant de 3,6 milliards de dollars (3,4 milliards d’euros), pourtant le total de ses ventes cette année à près de 40 milliards de dollars, alors que le titre du groupe automobile est au plus bas depuis deux ans. Le patron de Tesla a vendu 22 millions d’actions du constructeur automobile en trois jours, de lundi à mercredi, montrait jeudi un document boursier. Il s’agit de sa deuxième plus grosse cession depuis l’achat de Twitter en octobre, alors qu’il avait assuré en avril qu’il n’allait plus vendre d’actions Tesla. La part d’Elon Musk au capital du constructeur de véhicules électriques est ainsi passée à 13,4% contre 17% il y a un an, selon les données de Refinitiv.