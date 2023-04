Elliott s’installe au capital d’Ahold Delhaize

Elliott Investment Management prend pied dans la distribution alimentaire européenne. Le fonds activiste américain a annoncé dans un communiqué avoir acquis une participation au capital du belge Ahold Delhaize, devenu le premier groupe européen de distribution par la capitalisation.

Elliott détient plus de 3% de la société. Selon le fonds, ce mouvement reflète le soutien à la décision récente du groupe de scinder son site de vente en ligne, Bol.com. Cette séparation «devrait permettre de dégager une valeur importante pour les actionnaires, jusqu'à présent dissimulée dans la structure de la société», explique Elliott.

Le fonds dit se «réjouir de poursuivre son dialogue constructif avec Ahold Delhaize». «Nous sommes favorables à un dialogue constructif avec tous nos actionnaires et nous apprécions leur contribution», a réagi un porte-parole d’Ahold Delhaize. La société n’a pas été en mesure de confirmer si des réunions avaient eu lieu entre ses dirigeants et ceux d’Elliott, indique Bloomberg.

A la suite de l’annonce de l’arrivée d’Elliott au capital d’Ahold Delhaize, le cours de l’action du distributeur belge a gagné près de 4% dans la journée de mercredi avant de finir en baisse de 0,44%. Le groupe capitalise 30 milliards d’euros, plus de deux fois plus que Carrefour (12,5 milliards).

Ton amical

Elliott est connu pour ses batailles avec les dirigeants des entreprises dans lesquelles il investit, exigeant des changements de stratégie, une refonte de la gouvernance ou des désinvestissements dans l’espoir d’augmenter la valeur pour les actionnaires. Dans le cas d’Ahold Delhaize, le ton amical du communiqué suggère qu’Elliott considère les dirigeants du groupe comme ouverts au changement.

L’arrivée d’Elliott chez Ahold Delhaize confirme le nouvel intérêt des investisseurs financiers pour le secteur de la distribution. Au Royaume-Uni, Asda et WM Morrison, les troisième et quatrième plus grands groupes de supermarchés britanniques, ont été rachetés par des sociétés de capital-investissement américaines et britanniques. Vesa Equity Investment, la société du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, a pris une participation importante dans Sainsbury, ce qui a suscité des spéculations sur l’avenir du deuxième supermarché britannique. Il a déjà investi chez Metro ou chez Casino.