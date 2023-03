EDF prolonge la durée de vie de deux centrales outre-Manche

EDF Energy, filiale britannique de l’énergéticien français, a annoncé jeudi dans un communiqué sa décision de prolonger la durée de vie de deux centrales nucléaires jusqu’en mars 2026. Les centrales Hartlepool et Heysham 1 devaient normalement fermer en 2024 mais le groupe avait déclaré l’an dernier examiner s’il y avait lieu de les maintenir ouvertes au-delà de cette date. «Nos investissements continus et notre gestion prudente du parc nucléaire britannique depuis 2009 nous ont permis de prendre cette décision aujourd’hui et de contribuer à la sécurité énergétique du Royaume-Uni en cette période difficile», a commenté Matt Sykes, directeur général de l’activité de production d’EDF Energy, cité dans le communiqué.

L’énergéticien exploite les huit centrales nucléaires britanniques qui fournissent environ 13% de l'électricité du pays. Le groupe investira un milliard de livres (1,13 milliard d’euros) sur la période 2023-25 pour aider les centrales britanniques à maintenir leur production. Toutes les centrales nucléaires britanniques, sauf une, devraient fermer d’ici à 2030. La centrale Hinkley Point C, première installation construite à partir de la technologie EPR, ne devrait pas être mise en service avant 2027. (Avec Reuters)