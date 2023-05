Edenred rachète le britannique Reward Gateway pour plus d’un milliard de livres

Le spécialiste des solutions de paiement dans le monde du travail Edenred a annoncé mardi le rachat de la société britannique Reward Gateway pour 1,15 milliard de livres sterling (1,3 milliard d’euros) auprès des fonds d’investissement Abry Partners et Castik Capital.

L’acquisition sera intégralement payée en numéraire par Edenred et financée par un prêt-relais de 1 milliard d’euros, qui sera ultérieurement refinancé sur le marché de la dette, ainsi que par 0,3 milliard d’euros de trésorerie disponible, a indiqué le groupe français dans un communiqué.

8 millions de salariés

«Cette acquisition sera relutive sur le bénéfice par action du groupe dès 2024. Créatrice de valeur, la transaction sera fortement relutive avant synergies et Edenred bénéficiera en sus d’un fort potentiel en matière de synergies de coûts, technologiques et commerciales», a souligné Edenred dans un communiqué.

Fondé en 2006 au Royaume-Uni, le groupe Reward Gateway est une plateforme SaaS dédiée à l’engagement des salariés qui compte plus de 4.000 clients et 8 millions de salariés au Royaume-Uni, en Australie et aux Etats-Unis.

«Au cours des dernières années, Reward Gateway a enregistré une croissance continue à deux chiffres de ses revenus, associée à une forte rentabilité. La société prévoit de générer un chiffre d’affaires de 95 millions de livres sterling et un Ebitda de 45 millions de livres sterling en 2023», a précisé Edenred.

