Edenred garde des munitions pour défendre son profil de croissance

Recrue potentielle du CAC 40,le spécialiste des solutions de paiement dans le monde du travail Edenred a confirmé mardi ses objectifs pour 2023, après avoir publié des résultats annuels tirés par la hausse des prix de l’essence et par une forte dynamique commerciale dans toutes ses divisions.

En dépit d’un bénéfice net de 386 millions d’euros en 2022, en hausse de 23%, le groupe dirigé par Bertrand Dumazy a pourtant signé une performance inférieure aux attentes, souligne Stifel alors que le consensus anticipait un résultat de 404 millions d’euros. Selon l’intermédiaire, la contreperformance d’Edenred s’explique principalement par une augmentation plus marquée que prévu des charges financières, liée à l’impact négatif des taux de change et de l’hyperinflation en Argentine et en Turquie.

Cette baisse de rythme s’est révélée insuffisante pour décourager les investisseurs qui ont offert à l’action, mardi, un gain de 1,2% à 52,96 euros en clôture. De quoi ramener le titre à proximité de son point haut historique de 54,58 euros, touché en novembre dernier. Le niveau du flux de trésorerie disponible «record» de 881 millions d’euros sur l’exercice écoulé, dont 170 millions sont attribuables à un changement de réglementation comptable en Allemagne ont rassuré. En excluant cet effet positif, le free cash-flow s’est établi à 711 millions d’euros, contre 518 millions d’euros en 2021.

Forte baisse de l’endettement

«Edenred aborde 2023 avec confiance et anticipe la poursuite d’une croissance soutenue de son activité dans toutes ses géographies et dans toutes ses lignes de métiers», a indiqué Edenred dans un communiqué.

Le groupe table pour l’année en cours sur une croissance organique de son excédent brut d’exploitation (Ebitda) supérieure à 12% et sur un taux de conversion de l’Ebitda en free cash-flow supérieur à 70%, conformément aux objectifs de son plan stratégique 2022-2025. Mieux, Edenred dont la dette nette a diminué à 307 millions d’euros à la fin décembre, contre 816 millions d’euros un an plus tôt dispose d’une capacité financière de 2 milliards d’euros pour continuer sa stratégique d’acquisitions. Un dividende de 1 euro par action au titre de 2022 sera proposé aux actionnaires contre 0,90 euro pour l’exercice précédent.