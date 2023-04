Deux investisseurs institutionnels relèvent leur part dans GRTgaz

La Caisse des Dépôts et CNP Assurances ont annoncé vendredi la signature d’un accord engageant avec Engie pour l’acquisition d’une participation complémentaire de 11,5% au capital du transporteur gazier GRTgaz. L’opération, qui devrait être finalisée d’ici à la fin de cette année, sera réalisée par le biais de SIG, véhicule d’investissement conjoint de la Caisse des Dépôts et de CNP Assurances, qui apportera également sa participation de 17,8% dans Elengy à GRTgaz en échange de nouvelles actions GRTgaz. A l’issue de la transaction, le groupe Caisse des Dépôts, présent au capital de GRTgaz depuis 2011 avec une part de 25%, détiendra 39% de la société, Engie et les salariés de GRTgaz conservant les 61% restants.