Des commandes à l’industrie allemande plus fortes que prévu en décembre

Les commandes à l’industrie ont progressé plus que prévu en décembre en Allemagne, de 3,2% sur un mois en données ajustées des variations saisonnières, montre la publication de Destatis lundi. Les analystes tablaient sur une hausse de 2% seulement après une baisse de 4,4% en novembre (chiffre révisé).

La progression en décembre est principalement due aux commandes à grande échelle : fabrication d’appareils de distribution d’électricité, de moteurs et de turbines, et de machines aéronautiques et spatiales. Hors ces commandes, les commandes à l’industrie ont affiché une baisse de 0,6% au cours du mois. A quelques exceptions près, les nouvelles commandes n’ont cessé de baisser en 2022, pour atteindre un niveau de 10,1% inférieur en décembre 2022 par rapport à décembre 2021. Par rapport à décembre 2019, avant la pandémie de coronavirus, les commandes des usines ont augmenté de 1,2%.