Des actionnaires d’Engie se mobilisent pour un vote annuel sur le climat

Les actionnaires d’Engie font entendre leur voix. Le mois dernier, seize investisseurs français, néerlandais et belges, fédérés par le Forum pour l’investissement responsable (FIR), ont déposé une résolution demandant une modification des statuts d’Engie, afin d’inscrire la possibilité de soumettre tous les trois ans un vote consultatif sur sa stratégie climat et tous les ans sur sa mise en œuvre.

Cette résolution, pour laquelle le conseil d’Engie avait recommandé de voter contre, a néanmoins obtenu 24,38% de soutien mercredi en assemblée générale.

Si cette résolution n’est pas passée, elle a eu un véritable écho, alors que les déposants ne pesaient que 1,9% du capital du groupe, et que le quorum était particulièrement élevé à 74,55%, contre 70,60% l’an dernier. «Un excellent score, plus élevé que nos espérances, confie à L’Agefi, Bertille Knuckey, gérante ISR et responsable de l’engagement actionnarial chez Sycomore AM, l’un des membres de la coalition. Compte tenu du quorum et de l’opposition de l’Etat, détenant un tiers des droits de vote, près de la moitié du flottant a soutenu notre résolution». Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d’administration d’Engie, s’est empressé de déclarer que le conseil «tiendra compte de ce vote» pour poursuivre le dialogue climatique. «Nous allons continuer à demander plus de transparence sur les indicateurs climat et sur leur suivi, poursuit Bertille Knuckey. Surtout, nous nous sentons confortés pour demander un vote annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat».



Engie et investisseurs saluent la qualité de leur dialogue

Plus tôt dans le déroulement de l’assemblée générale, Jean-Pierre Clamadieu a évoqué un dialogue «fructueux» entre la coalition et Engie, mais le conseil s’est dit «réservé» sur la modification des statuts, rappelant ne pas en avoir eu besoin pour proposer l’an dernier un vote sur sa stratégie climat «Say-on-climate» plébiscitée à 96,7%. «Ce qui nous sépare est le vote tous les ans sur l’application de la stratégie, Cela nous parait prématuré, une vision partagée par nos investisseurs sur l’intérêt de ce vote», résume le président du conseil, souhaitant la poursuite de ce débat avec ces actionnaires. «Nous saluons la qualité des échanges que nous avons de manière très régulière avec la société et comme l’a indiqué le président du conseil d’administration à l’issue du vote, ce dialogue constructif va s’intensifier dans les semaines et les mois à venir, a déclaré la coalition d’actionnaires. Nous continuerons, en tant qu’actionnaires engagés, à poursuivre nos discussions sur tous les points contenus dans cette résolution avec le conseil d’administration d’Engie. »

Une demande d’informations jugée utile

A la demande de la coalition d’investisseurs qui avait aussi déposé un point à l’ordre du jour et conformément à l’invitation de l’AMF, Engie a dédié un point spécifique de son assemblée à sa stratégie climatique, suivi d’un débat. Une représentante de la coalition a remercié le conseil pour cet échange et demandé davantage de transparence sur des indicateurs «indispensables», notamment sur les dépenses d’investissement, les objectifs couvrant les émissions de scope 3, et la capture et le stockage de carbone, selon la demande écrite inscrite à l’ordre du jour. Cette demande d’information «nous parait une démarche utile, et nous a poussés à publier un addendum à notre plan climat», a rappelé Jean-Pierre Clamadieu.

Un autre actionnaire a demandé pourquoi Engie s’engageait sur un objectif «bien en dessous» (well below) de 2 degrés, mais pas de 1,5 degré. Le groupe souligne aller plus loin que les exigences de l’initiative SBT avec une trajectoire de -66%, contre -56% pour le «well-below 2°C». En revanche, la trajectoire à 1,5 degré nécessiterait une réduction de 78% entre 2017 et 2030, «ce qui n’est pas possible à court terme en l’état du portefeuille d’actifs d’Engie, précise Julia Maris, directrice de la RSE d’Engie. On essaye d’aller aussi loin que l’on peut en matière de décarbonation».

En début de réunion, Engie a rappelé son ambition claire d’être «net zéro carbone» en 2045, contre 2050 pour les grands énergéticiens, a tenu à souligner la directrice générale, Catherine MacGregor. Soit une baisse d’au moins 90% des émissions de gaz à effet de serre (GES) entre 2017 et 2045. La stratégie de décarbonation du groupe s’appuie sur quatre leviers : la sortie du charbon (en 2025 en Europe et en 2027 dans le reste du monde), un mix énergétique avec 58% de renouvelables en 2030, le verdissement du gaz (biométhane et hydrogène vert) et le stockage d’énergie.