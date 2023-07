Dassault Aviation plonge en Bourse à cause de ses problèmes d’approvisionnement

Le titre Dassault Aviation cède vendredi 7,8%, à 167,5 euros, accusant le plus net repli de l’indice SBF 120. L’avionneur a prévenu d’une aggravation de ses difficultés d’approvisionnement, même s’il a confirmé ses objectifs de livraisons pour 2023.

Pour l’exercice en cours, le groupe prévoit la livraison de 35 Falcon et de 15 avions de chasse Rafale, ainsi qu’une baisse du chiffre d’affaires par rapport à 2022. «Comme la plupart des autres acteurs du secteur, nous avons des problèmes avec la chaîne d’approvisionnement. La situation s’est encore dégradée par rapport à 2022", a souligné Eric Trappier, le président-directeur général du groupe, cité dans un communiqué. «Cette situation a une incidence sur le développement et la production de nos avions, à un moment où nous devons monter en puissance pour honorer nos engagements», a-t-il ajouté.

Sur les six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires consolidé de Dassault Aviation a atteint 2,29 milliards d’euros, contre 3,11 milliards d’euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel ajusté s’est établi à 151 millions d’euros, contre 200 millions d’euros lors du premier semestre 2022. La marge correspondante a progressé à 6,6%, contre 6,5% un an plus tôt.

Contrat indien à venir

L’avionneur a publié un résultat net de 362 millions d’euros, contre 272 millions d’euros au premier semestre 2022. Ce résultat intègre une contribution de 161 millions d’euros de Thales, dont Dassault Aviation détenait 24,62% du capital à fin décembre 2022.

Le résultat net ajusté, qui ne tient pas compte de la variation de valeur des instruments de couverture de change, est ressorti à 405 millions d’euros, contre 318 millions d’euros lors du premier semestre 2022. Selon le consensus FactSet, les analystes prévoyaient en moyenne un résultat opérationnel ajusté de 138 millions d’euros et un chiffre d’affaires de 2,40 milliards d’euros.

Les prises de commandes se sont quant à elles inscrites à 1,68 milliard d’euros au premier semestre, contre 16,29 milliards d’euros un an plus tôt. Elles n’intègrent pas la commande de 26 Rafale Marine par l’Inde annoncée au début juillet.

Au total, le carnet de commandes s'établissait à 34,42 milliards d’euros à la fin juin 2023, comprenant 160 Rafale et 90 Falcon, contre 35,01 milliards d’euros à la fin décembre 2022.