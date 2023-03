Daimler Truck fait grise mine en Bourse malgré des perspectives solides

L’action Daimler Truck a clôturé la séance en recul de 4,5% à 31,03 euros vendredi malgré l’annonce d’un bond de 55% à 3,96 milliards d’euros de son bénéfice d’exploitation ajusté l’an dernier, pour un chiffre d’affaires en croissance de 28% à 50,9 milliards. «Nous avons encore des progrès à faire, en particulier sur nos coûts compte tenu des pressions inflationnistes», a indiqué le directeur financier Jochen Goetz, en se référant aux prix élevés de l’énergie. Les activités du groupe en Europe ont plus que doublé leur bénéfice d’exploitation grâce à une hausse de 18% des ventes unitaires. Mais en Asie, celui-ci a chuté de 60% en partie à cause des confinements liés à la pandémie de Covid-19 en Chine.

Le fabricant allemand de camions et d’autobus proposera le versement d’un dividende inaugural de 1,30 euro par action au titre de l’exercice 2022 lors de son assemblée générale qui se tiendra le 21 juin. Il prévoit pour 2023 une nouvelle hausse de son chiffre d’affaires dans une fourchette comprise entre 55 et 57 milliards d’euros, accompagnée d’une progression non quantifiée du cash-flow libre de ses activités industrielles malgré les goulets d'étranglement qui persistent dans sa chaîne d’approvisionnement. La marge d’exploitation ajustée de ses activités industrielles devrait ressortir entre 7,5% et 9%, contre 7,7% l’an dernier.