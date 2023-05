Credit Suisse remanie sa banque d’affaires

Credit Suisse procède à des changements à la tête de sa banque d’affaires. Cathal Deasy, co-directeur de la division banque d’affaires et marchés des capitaux (IBCM) pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), quitte son poste, selon une information rapportée en premier par Financial News. Giuseppe Monarchi, l’autre co-directeur, sera désormais seul en charge de cette zone géographique, a précisé mardi Reuters qui a obtenu confirmation auprès d’un porte-parole de la banque helvétique. Par ailleurs, Steven Geller s’apprête à prendre la tête de l’activité de fusions et acquisitions de cette division. Gen Oba, qui travaillait chez Crédit Agricole CIB, prendra la direction d’IBCM en France, en Belgique et au Luxembourg.