Claranova suscite toujours le doute après son assemblée générale

Plus d’une semaine après l’assemblée générale (AG) de Claranova le 4 septembre dernier, la tension n’est pas redescendue. Dans un communiqué publié mercredi, les actionnaires canadiens, Michael Dadoun et Daniel Assouline, qui revendiquent 6,98% du capital et 6,64% des droits de vote, déplorent la tenue de cette assemblée «moins de trois mois avant l’assemblée générale annuelle, sur un ordre du jour qui ne présentait aucun caractère d’urgence pour le bon fonctionnement de l’entreprise.»

Dans son compte rendu, Claranova rappelle que les résolutions proposées par le conseil d’administration ont été approuvées à une «large» majorité. Un enthousiasme à tempérer. Hormis la résolution sur les formalités, elles ont toutes été adoptées à moins de 74%. Autrement dit, elles ont toutes été contestées, la barre étant fixé à 80% selon les bonnes pratiques de gouvernance. Les deux nouveaux administrateurs, Gabrielle Gauthey et Craig Forman ont obtenu moins de 66% de soutien.

LIH et Pierre Cesarini contrôlaient près de 55% de l’AG

Le PDG Pierre Cesarini, qui n’avait pas réussi à faire voter sa rémunération ex-post lors de l’AG de novembre dernier, y est parvenu cette fois-ci, mais à seulement 67% pour ses émoluments de président, et à 61% pour ceux de directeur général. Il pourra donc toucher sa rémunération variable de 392.000 euros au titre de l’exercice 2022. Sa politique de rémunération obtient moins de 63% de soutien.

Pourquoi un tel revirement de l’assemblée générale ? Ce résultat «est la conséquence logique de la privation des droits de vote du ‘concert canadien’, qui est fermement contestée, et de la dilution des actionnaires» après l’augmentation de capital de juillet dernier auprès de LIH, contrôlé par Marc Goldberg, «proche de la direction de Claranova», relèvent Michael Dadoun et Daniel Assouline. Ces derniers dénoncent une nouvelle fois cette opération, «à un cours historiquement bas et sans aucun apport de cash».

Avec 16,32% des droits de vote, pour un quorum de 42,60%, LIH a fait basculer les votes. En effet, LIH et Pierre Cesarini, contrôlait près de 55% de l’assemblée. Les minoritaires s’étaient aussi mobilisés, et Adanova, association d’actionnaires de Claranova, représentait plus de 9% des voix. Toutefois, la date de l’assemblée, jour de la rentrée des classes, n’était pas propice pour rassembler les petits porteurs, ont regretté Adanova et le concert canadien.

Viviane Chaine Ribero conserve de justesse son siège au conseil

Les actionnaires canadiens, Michael Dadoun et Daniel Assouline, avaient demandé la nomination d’Hubert Tassin comme administrateur. Cette résolution a obtenu seulement un tiers des voix.

En séance, quatre résolutions ont été déposées par Adanova. Deux pour demander la révocation des administrateurs Viviane Chaine Ribeiro et Roger Bloxberg, La première a sauvé son siège de justesse avec près de 47% de demande de départ contre 28% pour le second. Et deux autres pour demander la nomination de Cyrille Crocquevieille, président d’Adanova et de Caroline Alle-Crocquevieille, présidente adjointe d’Adanova, comme administrateurs. Ils ont obtenu près de 28% de soutien.

En outre, cinq résolutions déposées en séance par un actionnaire demandaient la suppression des rémunérations variables et exceptionnelles des dirigeants et mandataires sociaux. Elles ont recueilli entre 27% et 28% de soutien.

Claranova avait aussi reçu, de la part de cinq actionnaires, plus de 70 questions écrites. Voulant assurer «une équité d’information vis-à-vis des actionnaires qui ne pourraient être présents», la société avait publié dès le 1ᵉʳ septembre ses réponses dans un document de 33 pages.

Les actionnaires contestataires croient au potentiel de l’entreprise

«Nous avons toujours confiance dans le potentiel de l’entreprise, mais beaucoup moins dans sa direction, confie Cyrille Crocquevieille. L’ouverture affichée par la société reste seulement sur le papier, sans réelle volonté de dialogue et de réponses adaptées aux questions des actionnaires. Depuis 2021, Claranova a rompu le contact avec Adanova. Toutefois, nous espérons toujours être écoutés.»

«Malgré cette nouvelle étape dans les errements de la gouvernance de la direction de Claranova, nous sommes convaincus que cette entreprise sous-valorisée a tous les moyens de se développer avec une réelle gouvernance qui se préoccupe de l’ensemble des parties prenantes de Claranova. Nous sommes ainsi partisans d’un ‘Claranova pour tous’. Nous travaillons sur ce sujet», ont déclaré Daniel Assouline et Michaël Dadoun.

Rendez-vous le 11 octobre pour la publication des résultats annuels 2023. Comptes que devra approuver l’assemblée générale du 29 novembre prochain.