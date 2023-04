Chevron tente de désamorcer toute velléité d’activisme climatique

Chevron n’a pas envie de se retrouver dans la même situation que son grand concurrent Exxon Mobil. Selon le Wall Street Journal (WSJ), la major pétrolière américaine a tenu ces dernières semaines des discussions avec le fonds activiste Engine No. 1, qui avait obtenu lors de la dernière assemblée générale d’Exxon trois sièges au conseil d’administration du numéro un américain du pétrole pour amplifier sa transition énergétique. Fort de ce succès, Engine No. 1 aurait commencé ces derniers mois à sonder des investisseurs sur une possible action contre une autre major. D’où la tentative de Chevron de désamorcer une éventuelle campagne activiste par le dialogue.

La réduction de carbone en projet

Lors de ces rencontres, qualifiées de «cordiales» par les sources du WSJ, Chevron a insisté sur ses différents projets de réduction des émissions de carbone. La major prévoit d’annoncer dans les prochaines semaines des objectifs plus ambitieux, selon le journal. Chevron étudie également la possibilité d’ajouter à son conseil d’administration un nouvel administrateur ayant des compétences en matière d’environnement, ont précisé les sources du WSJ.

Chevron n’a pas confirmé ces discussions. «Nous avons des plans d’urgence pour répondre à de nombreux types d'événements différents, y compris un investisseur activiste», a simplement déclaré un porte-parole de Chevron, en confirmant que le groupe dévoilera dans le courant du mois de septembre ses nouveaux objectifs de réduction des émissions de carbone.

Engine No. 1 possède une quantité infime d’actions Chevron, pour une valeur d’environ 600.000 dollars, selon les documents publiés à la Securities and Exchange Commission. Une goutte d’eau par rapport à la capitalisation boursière de la major, d’environ 190 milliards de dollars. Mais le fonds activiste a montré qu’avec seulement 50 millions de dollars d’actions d’Exxon, il pouvait gagner la partie, avec l’appui de grands investisseurs institutionnels. Vanguard, BlackRock et State Street, qui cumulent plus de 20% des actions d’Exxon, ont tous voté pour certains des candidats administrateurs proposés par Engine No. 1. Ces gérants sont également les trois plus grands actionnaires de Chevron.