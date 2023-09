Casino révise ses perspectives 2024-2028

L’heure tourne pour Casino, mais le compte-à-rebours qui s’égrène pour tenter de mettre d’accord actionnaires, créanciers et candidats en vue de la restructuration financière et la reprise du groupe de distribution par Daniel Kretinsky vient de connaître une rallonge de quelques semaines.

Casino a annoncé mercredi soir que «le Tribunal de commerce de Paris a décidé de proroger la période de conciliation jusqu’au 25 octobre 2023». Cette prolongation d’un mois n’est pas une franche surprise. Une procédure de conciliation, qui vise à permettre d’éviter une bascule en sauvegarde, dure quatre mois, avec une option de prorogation d’un mois, accordée systématiquement si un plan et des négociations sont réellement engagées. Ouverte le 25 mai 2023, la conciliation devait en principe s’achever le 25 septembre.

Nouveau plus bas

Ce nouveau délai s’accompagne jeudi d’un accueil boursier glacial, avec une action en repli de plus de 8 % en début d’après-midi à 1,52 euro. En matinée, le titre, en recul de plus de 11 %, a touché un nouveau plus bas historique à 1,47 euro. En Bourse, Casino ne pèse plus de 170 millions d’euros de capitalisation.

Ce nouveau coup de torchon tient surtout à la révision en baisse des perspectives 2024-2028, dévoilées à cette même occasion. Le groupe de distribution anticipe désormais un chiffre d’affaires de 14,8 milliards d’euros pour 2024, à comparer avec 14,92 milliards de facturations attendues en 2023. A la clé, un Ebitda après loyer de 401 millions d’euros. Face à l’envolée des prix, le groupe souffre de son positionnement tarifaire qui lui coûte des parts de marché face à la concurrence.

Ce nouveau plan d’affaires à court terme de Casino est inférieur à la projection de 15 milliards d’euros, escomptés pour 2024 par le consortium conduit par Daniel Kretinsky, dans son plan initial de reprise. De quoi entretenir les incertitudes sur les besoins d’argent frais de Casino et entretenir les doutes sur les efforts nécessaires pour chacune des parties prenantes à la conciliation.

Au-delà de la restructuration financière toujours en discussions, c’est bien le rythme auquel le groupe brûle du cash qui est en jeu. Casino estime que son flux de trésorerie disponible (free cash flow) sera négatif de 1,5 milliard d’euros en 2023, de 461 millions en 2024 et encore de 85 millions en 2025. Il table, selon son communiqué, sur un retour à meilleure fortune à une échéance plus lointaine, se bornant, à une projection de flux de trésorerie disponible de 175 millions d’euros en 2028.

