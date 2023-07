Casino : le plan de Niel-Pigasse-Zouari prévoit un triplement de la marge d’ici 2027

Le véhicule d’investissement des hommes d’affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, 3F, prévoit dans le plan industriel établi en vue de la reprise de Casino une amélioration de la marge opérationnelle courante des enseignes françaises du distributeur en difficulté à 7% à l’horizon 2027, a indiqué mardi une source proche du dossier à l’agence Agefi-Dow Jones.

Suite à l’ouverture le 25 mai d’une procédure de conciliation avec ses créanciers, Casino a réceptionné la semaine dernière deux offres visant à renforcer ses fonds propres. La première émane d’un groupement constitué d’EP Global Commerce a.s. (EPGC), une société du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, et de Fimalac, et la seconde a été déposée par 3F.

«Dans son plan industriel de reprise, baptisé ‘Back to basics’, 3F table sur une marge opérationnelle courante proche de 5% pour les activités françaises de distribution de Casino en 2025 puis de 7% en 2027, sur la base d’un chiffre d’affaires qui tutoierait alors 16 milliards d’euros», a indiqué une personne dans l’entourage des créanciers du groupe de grande distribution.

Pour 2023, Accuracy et Advancy anticipent une marge opérationnelle courante de 2,2% et un chiffre d’affaires de 13,8 milliards d’euros pour ce même périmètre. Les deux cabinets de conseil ont réalisé, dans le cadre de la procédure de conciliation, une évaluation indépendante des performances financières de Casino que l’agence Agefi-Dow Jones a pu consulter.

Chute de la part de marché en France

Rendue publique par Casino, l’offre de reprise de 3F comprend un plan industriel basé sur trois piliers : le recentrage du groupe sur ses actifs et zones géographiques clés, la reconquête de parts de marché grâce à une meilleure offre en magasins et l’adaptation de la structure du groupe à ces nouvelles priorités afin de réaliser diverses synergies.

Plus précisément, «3F compte s’appuyer sur les actifs existants de Casino en France pour redresser l’entreprise, dont la part de marché en France a chuté de 11% à 6% entre 2018 et 2022, plutôt que d’accélérer l’expansion de son parc de magasins», a souligné la source proche du dossier.

Le trio Niel-Pigasse-Zouari désire améliorer le rendement au mètre carré des magasins existants en dynamisant leur trafic. Cela nécessitera la rénovation de certains sites, la poursuite du repositionnement tarifaire des enseignes, le développement des marques de distributeur, le renforcement des rayons dédiés aux métiers de bouche et aux produits frais et de nouveaux investissements dans la publicité, indique l’offre de reprise déposée par 3F.

«Pour réaliser ses ambitions, 3F a prévu une enveloppe d’environ 550 millions d’euros de dépenses d’investissements pour 2024 comme pour 2025, puis autour de 450 millions d’euros pour 2026 comme pour 2027", selon une autre source proche des négociations. Les dépenses d’investissement prévues par 3F représenteraient près de 4% du chiffre d’affaires des actifs concernés en 2024 et en 2025, puis un peu moins de 3% lors des deux années suivantes, résume cette source.

100 millions par mois

EPGC-Fimalac et 3F doivent présenter leur projet industriel pour Casino au Comité interministériel de restructuration industrielle lors d’une réunion programmée mardi après-midi au ministère de l’Economie. La validité des offres des deux candidats à la reprise du distributeur surendetté a été prolongée jusqu'à mercredi. Elle courait initialement jusqu'à lundi.

EPGC-Fimalac, 3F et les créanciers de Casino espèrent tous parvenir rapidement à un accord sur la restructuration du distributeur car le temps affaiblit sa situation financière. Selon les derniers éléments publiés par la société et diverses estimations d’analystes, Casino consommerait une centaine de millions d’euros de trésorerie chaque mois.

Vers 12h30, l’action Casino perdait 1,7% à 2,96 euros. Depuis le début de l’année, le titre accuse une baisse de l’ordre de 70%.