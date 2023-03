Carrefour soigne son retour aux actionnaires

Carrefour a-t-il bien fait de décliner la proposition de mariage d’Auchan, il y a un an, après avoir vu ses fiançailles avec le Canadien Couche-Tard bloquées par l’Etat français ? A en juger par les résultats 2022 du groupe dirigé par Alexandre Bompard, on peut s’en persuader.

L’inventeur de l’hypermarché a dégagé un bénéfice net de 1,35 milliard d’euros l’année dernière, en hausse de 26% sur un an, et un résultat opérationnel courant de 2,38 milliards d’euros, au plus haut depuis 2015. Son chiffre d’affaires a bondi de 16,2%, à 90,81 milliards d’euros, tiré par une acquisition importante au Brésil et par des gains de parts de marché en France. « Carrefour a publié des résultats honorables en 2022 dans un environnement particulièrement complexe », soulignent les analystes de Barclays. La banque salue notamment la forte génération de trésorerie, à 1,26 milliard d’euros en 2022, qui permet au distributeur d’annoncer un nouveau programme de rachat d’actions de 800 millions d’euros pour 2023 ainsi qu’une hausse de 8% de son dividende.

Au total, Carrefour, prévoit de redistribuer 1,2 milliard d’euros à ses actionnaires cette année, soit environ 10% de sa capitalisation boursière. Cela « montre la confiance du groupe dans sa performance opérationnelle », indique Barclays. Le groupe devrait également être en mesure de réduire sa dette nette, qui s’est alourdie de près de 800 millions d’euros en 2022 avec l’acquisition de Grupo Big au Brésil. Carrefour devrait récupérer environ 1 milliard d’euros de la cession de ses activités à Taïwan, prévue d’ici à la fin du premier semestre. Pour 2023, les analystes tablent sur une nouvelle progression du résultat opérationnel courant d’environ 10% et le groupe a précisé qu’il visait également une amélioration de son Ebitda (excédent brut d’exploitation) et de son cash-flow libre net.

Un titre décoté

Au-delà de ces éléments financiers, la dynamique commerciale semble positive malgré les tensions sur le pouvoir d’achat liées à la forte inflation en Europe. Jefferies souligne les gains de parts de marché « rassurants » de Carrefour en France, en Espagne et au Brésil, trois marchés clés. En Italie, le groupe devrait bénéficier d’une amélioration des tendances après une année contrastée, ajoute Stifel.

En France, « malgré l’environnement volatil et difficile, nous prévoyons que les performances commerciales et opérationnelles de Carrefour continueront à s’améliorer grâce à sa stratégie visant à augmenter la part de ses marques distributeur, à transférer les magasins déficitaires à des franchisés et à rationaliser davantage sa structure de coûts », indique Barclays.

De quoi faire du distributeur un candidat à la consolidation du marché français, toujours très concurrentiel et où certains concurrents historiques, notamment Casino, sont à la peine ? Alexandre Bompard assurait en novembre dernier qu’aucun dossier n'était sur sa table et que le groupe « vivait bien seul ». Un message réaffirmé mardi par le directeur financier, Matthieu Malige. « Nos résultats commerciaux montrent que nous n’avons pas besoin d’opération transformante pour être performants. Nous sommes concentrés sur la bonne exécution de notre plan stratégique », a-t-il indiqué lors d’une conférence téléphonique.

Le marché semble en tout cas prêt à mieux valoriser les perspectives du groupe « en solo ». L’action a signé la plus forte hausse du CAC 40 mercredi, gagnant 8,5% à 17,81 euros. Jefferies a relevé son objectif de cours de 19 à 21 euros, notant que le titre affiche encore une importante décote sur le reste du secteur.