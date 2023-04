Carrefour gagne un actionnariat plus ouvert

Bernard Arnault n’a pas laissé aux banquiers le temps de respirer avant la rentrée. En signant mardi soir sa sortie du capital de Carrefour, après 14 années de présence compliquée et infructueuse, le propriétaire de LVMH leur a offert la plus grosse vente d’un bloc d’actions depuis le début de l’année. La participation résiduelle de 5,7% détenue par Agache, la holding principale de la famille Arnault, a été vendue à un prix de 16 euros par action, soit un montant total de 724 millions d’euros. Cela représente environ 20 jours de Bourse, une taille relativement importante pour un bloc d’une entreprise du CAC 40.

Le cours de Bourse décroche

Mercredi soir, après avoir passé une grande partie de la séance au-dessus des 16 euros, le cours de Bourse de Carrefour a décroché à la toute fin de journée, pour terminer à 15,92 euros.

«L’opération confirme la tendance observée au premier semestre. Le marché est suffisamment profond et réactif pour absorber ce type d’événement de liquidité, qui plus est sur un groupe comme Carrefour, sorti renforcé de la crise du Covid-19», souligne Renaud Latreille, responsable mondial de l’activité strategic equity capital markets de Natixis CIB, l’une des trois banques, toutes françaises, à avoir réalisé le placement avec la Société Générale et BNP Paribas.

Le bloc a été placé mardi soir en 30 minutes auprès d’investisseurs majoritairement européens. Un sondage de marché réalisé en amont de manière confidentielle avec les investisseurs les plus représentatifs avait débroussaillé le terrain. «Même si cette pratique est devenue habituelle dans ce genre d’opérations, y compris pour celles de taille importante, le sondage a permis de ‘dérisquer’ le placement, d’autant qu’il n’était pas nécessairement attendu par le marché. Cela rassure le vendeur de savoir que des investisseurs sont prêts à acheter des actions. Cela conforte aussi les acheteurs de savoir que l’opération est soutenue par leurs confrères», explique Emilie Jadat O’Shea, responsable syndications actions à la Société Générale, qui a dirigé le placement d’Agache.

Plus que deux actionnaires de référence

Les investisseurs qui ont vu «le prix de 16 euros comme un bon prix d’entrée sur le dossier Carrefour», selon Emilie Jadat O’Shea, peuvent aussi apprécier le surplus d’intérêt spéculatif du groupe. Après le départ de Bernard Arnault, Carrefour va retrouver un capital plus ouvert, avec plus que deux actionnaires familiaux de référence : la famille Moulin et le brésilien Abilio Diniz.

Entrés plus tardivement que Bernard Arnault chez Carrefour, au milieu des années 2010, à des cours inférieurs, la famille Moulin (12,46% du capital) et Abilio Diniz (7,65%) ne sont pas plus heureux de leur investissement. Mais leurs intérêts financiers ont le mérite d’être un peu plus alignés. Ce qui facilite toujours les discussions.

En revanche, le départ de Bernard Arnault du capital ne devrait pas changer le style de fonctionnement de Carrefour. «Le groupe était déjà très libre de ses mouvements», assure un banquier qui connaît bien le distributeur, sous-entendant que Bernard Arnault n’était pas un frein à ses projets. Au contraire. La présence d’Agache au capital n’a pas empêché Carrefour de mener ou de tenter plusieurs opérations de taille, comme l’acquisition de Grupo Big au Brésil signée en début d’année ou une tentative de rapprochement avec Casino en 2018.

Le principal frein était davantage Bruno Le Maire. Le ministre de l’Economie a tué dans l’œuf en début d’année le projet de rachat de Carrefour par le canadien Couche-Tard. Un interventionnisme que Bernard Arnault avait peu apprécié et qui a joué dans sa décision de quitter définitivement le capital.