Carrefour aborde avec confiance l’exercice 2023

Carrefour a fait état mardi d’un flux de trésorerie disponible atteignant le niveau record de 1,26 milliard d’euros en 2022, contre 1,21 milliards en 2021, et d’une nouvelle progression de ses résultats en dépit de l’inflation. Le premier distributeur européen a enregistré une hausse de 4,6% de son bénéfice opérationnel courant à 2,38 milliards d’euros à changes constants, un peu au-dessus du consensus de 2,34 milliards. Ses réductions de coûts ont atteint un milliard d’euros, tandis que son chiffre d’affaires a augmenté de 8,5% en données comparables à 90,81 milliards grâce à des gains de parts de marché dans tous ses pays clés. Ces bons résultats lui permettent de proposer une hausse de 8% de son dividende au titre de l’exercice écoulé, à 0,56 euro par action, et de lancer un nouveau plan de rachat d’actions de 800 millions d’euros, après 750 millions réalisés en 2022 et 700 millions en 2021. Pour 2023, il prévoit «une nouvelle progression de ses principaux agrégats» : excédent brut d’exploitation (Ebitda), résultat opérationnel courant et flux de trésorerie disponible.