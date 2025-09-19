  
Capgemini place 4 milliards d'euros d'obligations

Capgemini place 4 milliards d’euros d’obligations

Le groupe utilisera cette somme pour financer l’acquisition de WNS annoncée au mois de juillet dernier.
Publié le
Thomas Varela
Agefi-Dow Jones
capgemini issy les moulineaux
 -  Photo Capgemini
