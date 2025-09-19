Capgemini place 4 milliards d’euros d’obligations
Le groupe utilisera cette somme pour financer l’acquisition de WNS annoncée au mois de juillet dernier.
Un évènement L’AGEFI
DATA ET IA
4 décembre 2025 à 8:30 AM S’inscrire
Plus d'articles du même thème
-
Adia améliore sa performance de très long terme sur son dernier exerciceLe fonds souverain d’Abou Dabi présente une performance annualisée de 7,1% sur 30 ans. Il accentue son recours à l’intelligence artificielle dans ses opérations et comme thématique d’investissement, et en attend une agilité accrue pour saisir les opportunités sur le marché.
-
La robotique industrielle dopée à l’IA fait saliver les investisseursLa start-up Figure AI a bouclé un tour de série C historique d’un milliard de dollars. Une nouvelle génération de robots propulsés par l'intelligence artificielle séduit les investisseurs. Des sociétés produisent désormais des modèles personnalisables qui permettent de doter les robots humanoïdes de «cerveaux» augmentés à l’IA.
-
Nvidia vole au secours d'Intel via un accord gagnant-gagnantLe géant des puces pour l'intelligence artificielle va investir 5 milliards de dollars dans le groupe de semi-conducteurs quelques semaines après que l'Etat américain a lui-même pris une grosse participation au capital.
Sujets d'actualité
ETF à la Une
BlackRock lance le premier ETF adossé à la méthodologie MSCI World sur la neutralité géographique et sectorielle
Premier fonds listé à commercialiser cette méthodologie MSCI World, l'ETF iShares MSCI World Sector & Country Neutral Equal Weight Ucits vise, selon la société de gestion, un meilleur accès aux entreprises potentiellement sous-évaluées.
Les plus lus
- Le patron de la Société Générale prend la menace Revolut au sérieux
- L’AMF sanctionne Altaroc et ses deux dirigeants à hauteur de 1,3 million d’euros
- BNP Paribas confirme ses objectifs 2025 et dévoile des ambitions pour 2028
- Le Crédit Agricole revendique une place dans l’accès aux soins et les services aux plus âgés
- Fitch abaisse la note de la France
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Affaires à suivre
Avantages des ministres, élus locaux, réforme de l'Etat : Sébastien Lecornu a de la suite dans les idéesLe Premier ministre a annoncé vendredi matin la désignation de deux hauts-fonctionnaires chargés de supprimer des structures publiques
-
Seine colère
A Paris, Place de la République, tout est chaos ! – par Jean-Michel SalvatorComme il paraît dérisoire, ce rameau d’olivier, symbole de paix, dans la main droite de Marianne ! La place est devenue le haut lieu de tous les excès et de toutes les surenchères
-
Prête à aller à Matignon au complet, l'intersyndicale lance un « ultimatum » à LecornuLes syndicats attendent de voir les signaux que leur enverra Sébastien Lecornu avant de lancer une nouvelle journée de mobilisation, la date du 2 octobre est évoquée