En ces temps troublés sur les chaînes d’approvisionnement, le Père Noël doit plus que jamais s’y prendre en avance. Ici en tout cas, il doit prévoir les délais administratifs. « Pour les fêtes de fin d’année, offrez des actions Air Liquide à vos proches », telle est en effet l’idée donnée à ses actionnaires par le géant des gaz industriels. Le choix d’emballage du cadeau est large : don direct par présent d’usage ou don manuel, ou devant notaire par donation simple ou donation-partage. Pour aider les actionnaires à « mieux faire comprendre la valeur de [leur] don », les heureux élus recevront un livret pédagogique sous forme de bande dessinée. Il en existe quatre versions (photo) pour autant de tranches d’âge (3/6 ans, 7/10 ans, 11/14 ans et 15/18 ans). Un bonus réservé aux enfants inscrits au nominatif pur. Si avec ça certains enfants se demandent encore pourquoi une action Air Liquide et pas la console de jeux ou le hamster pourtant dûment demandés au Père Noël par courrier, c’est à désespérer de la culture actionnariale des générations futures.