BWA dépasse le cap des 25% du capital de Verallia

La société d’investissement brésilienne Brasil Warrant Administraçao de Bens e Empresas (BWA) a indiqué dans une déclaration transmise à l’Autorité des marchés financiers (AMF) et publiée vendredi avoir dépassé le seuil de 25% du capital du spécialiste de l’emballage en verre Verallia. Selon cette déclaration, BWA détenait le 9 juin 26,3% du capital et des droits de vote de l’entreprise, contre 24,3% début mars, selon le site internet de Verallia. BWA a indiqué avoir augmenté sa participation via une acquisition d’actions hors marché. Le fonds d’investissement Apollo Gobal Management a vendu la semaine dernière environ 10% du fabricant d’emballages en verre par voie de placement privé accéléré.