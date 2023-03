Bruxelles s’accorde avec Berlin sur l’interdiction des moteurs à combustion

L’Allemagne a finalement réussi à faire prévaloir son point de vue auprès de la Commission européenne. Les deux parties ont annoncé samedi avoir trouvé un accord sur l’avenir des véhicules à moteur thermique en ouvrant la voie à l’utilisation des carburants de synthèse pour les immatriculations neuves dans l’Union européenne après 2035, alors que l’exécutif européen penchait préalablement en faveur d’une motorisation entièrement électrique. «Les véhicules avec des moteurs à combustion interne pourront encore bénéficier d’une première immatriculation après 2035 si on met dans leurs réservoirs exclusivement des carburants neutres en carbone», s’est réjoui sur Twitter le ministre allemand des Transports et du Numérique, Volker Wissing.

Grâce à ce compromis, les moteurs à combustion ne seront donc pas totalement bannis dans la région. La présidence suédoise du Conseil de l’UE a immédiatement fait savoir que le règlement sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des voitures serait soumis aux ambassadeurs des 27 pays membres ce lundi à Bruxelles, afin que la législation soit définitivement adoptée mardi lors d’une réunion des ministres de l'Énergie. Début mars, le gouvernement allemand avait bloqué en dernière minute l’accord longuement négocié sur le sujet, en expliquant qu’il attendait des garanties de la Commission européenne sur la possibilité de continuer à commercialiser des voitures neuves fonctionnant grâce à cette technologie émergente.

Une technologie applicable à d’autres secteurs

Celle-ci consiste à produire du carburant à partir de dioxyde de carbone (CO2) issu d’activités industrielles. Défendue par des constructeurs de véhicules haut de gamme comme Porsche, Audi et Ferrari, elle est critiquée par de nombreuses organisations environnementales car le processus consomme beaucoup d’électricité et ne permet pas de lutter contre les émissions d’oxyde d’azote (NOx). «Ce compromis nauséabond sape la protection du climat dans les transports et il est nuisible pour l’Europe», a ainsi estimé Benjamin Stephan, membre de Greenpeace.

Audi (groupe Volkswagen) produit déjà des carburants de synthèse sur plusieurs sites en Europe, notamment dans une usine française proche de Reims. En dehors de l’industrie automobile, ces carburants pourront également servir à décarboner de manière transitoire d’autres secteurs d’activité comme le transport maritime ou aérien, en attendant l’arrivée plus lointaine de solutions alternatives reposant en partie sur l’hydrogène.