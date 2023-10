Boohoo envoie un signal négatif sur le prêt-à-porter en ligne

Les nuages s’amoncellent au-dessus de la distribution de vêtements en ligne. Le britannique Boohoo anticipe désormais une baisse de 12% à 17% de ses revenus sur son exercice clos fin février 2024, en raison «d’une reprise des volumes plus lente que prévu». En mai dernier, le groupe visait sur un recul limité de 0% à 5%. Sur cette annonce, l’action Boohoo perdait plus de 10% à mi-séance mardi à Londres, chutant de plus de 50% en six mois. Elle a entraîné dans son sillage Asos (-2,6%), en perte aussi de plus de 50% en six mois, et l’allemand Zalando (-4,1% et -45% en six mois), qui pâtit en outre d’une dégradation de Deustche Bank. Zalando publiera le 2 novembre ses résultats du troisième trimestre. Pour l’ensemble de l’exercice 2023, il anticipait début août une stabilité de ses ventes (dans la moitié inférieure de la fourchette de -1% à +4%).

Sur le premier semestre 2024 (clos fin août), les revenus de Boohoo ont fléchi de 17% à 729 millions de livres (840 millions d’euros) – au-delà du recul prévu de 10% à 15% – dont 8% liées aux baisses plus significatives dans les marques core du groupe, et 7% liés au ciblage de ventes plus rentables. Si le panier moyen est resté quasiment stable (-1% à 53,3 livres), le nombre de commandes a reculé de 18%, et celui de clients actifs de 17%.

Bonne nouvelle, la marge d’Ebitda ajusté est toujours attendue entre 4% et 4,5% «compte tenu des progrès important réalisés sur la marge brute et sur le contrôle des coûts», précise le communiqué. Sur le semestre, les coûts opérationnels, notamment administratifs et de distribution, ont été réduits de 16%. L’Ebitda ajusté devrait se situer entre 58 et 70 millions de livres sterling. Sur le premier semestre, l’Ebitda ajusté a reculé de 12% à 31 millions de livres, soit une marge de 4,3%, en amélioration de 30 points de base.

Perte semestrielle qui inquiète des analystes

Le groupe a fini le premier semestre dans le rouge, avec une perte avant impôts de 9 millions, contre un bénéfice de 6 millions un an plus tôt. La baisse de l’inflation des coûts, le désengorgement des chaînes d’approvisionnement et des coûts d’expédition plus faibles auraient dû soutenir Boohoo, qui est pourtant déficitaire, notent les analystes de Hargreaves Lansdown, soulignant ainsi la position délicate du groupe.

Néanmoins, «notre confiance dans les perspectives à moyen terme du groupe reste inchangée alors que nous exécutons nos priorités clés où nous voyons une voie claire vers une amélioration de la rentabilité et un retour à la croissance», a déclaré John Lyttle, directeur général de Boohoo. La stratégie du distributeur en ligne vise le retour à la croissance grâce à des investissements «disciplinés» dans les produits, les prix et l’offre, grâce à la croissance des volumes et au contrôle des coûts, et avec son expansion internationale.

Fin septembre, son concurrent britannique Asos avait enregistré une baisse de 12% (-15% en comparable) de ses ventes sur son quatrième trimestre, clos le 3 septembre. Il anticipe un résultat d’exploitation (Ebit) annuel dans le bas de sa fourchette de 40 à 60 millions de livres. Résultats publiés le 25 octobre prochain. Asos s’est également dit confiant sur son plan de transformation et de redressement.