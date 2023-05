Bolloré évolue au-dessus du prix de l’OPAS visant à racheter 10% du capital

L’action Bolloré reflue de 0,3% vendredi, à 6,02 euros, mais se maintient au-dessus du prix de 5,75 euros offert par le groupe diversifié dans le cadre d’une offre publique d’achat simplifiée (OPAS) visant à racheter une partie de son capital.

Ouverte depuis le 17 mai et courant jusqu’au 30 mai inclus, l’OPAS porte sur 9,78% du capital, ou 288.607.076 actions Bolloré, avec en cas de dépassement de cette limite une réduction des ordres proportionnelle au nombre d’actions présentées. Le prix est de 5,75 euros par action Bolloré, dividende 2022 attaché. Bolloré compter verser un dividende de 0,06 euro par action au titre de l’exercice 2022.

Complément possible

«Le versement éventuel d’un complément de prix par l’initiateur, dans l’hypothèse de la réalisation effective de la cession de Bolloré Logistics au plus tard le 31 décembre 2024, ne concernera que les actions apportées à la centralisation et non restituées aux actionnaires en cas de réduction», a prévenu l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans son avis de déclaration de conformité de l’OPAS. Les actionnaires de Bolloré qui auront apporté leurs titres à l’offre pourront se voir remettre un droit à complément de prix de 0,25 euro par action cédée dans le cadre de l’OPAS, a précisé Euronext.

Au début de mois, Bolloré a annoncé avoir reçu de l’armateur français CMA CGM une promesse d’achat de 100% de ses activités de commission de transport et de logistique regroupées dans Bolloré Logistics, sur la base d’une valeur d’entreprise de 5 milliards d’euros. «La réalisation définitive de la transaction reste soumise à la consultation des instances représentatives du personnel puis à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires», a averti CMA CGM.