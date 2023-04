BNP Paribas fait notre cinéma

Alors que les salles étaient fermées depuis six mois, les Français ont retrouvé le goût des films sur grand écran. BNP Paribas les y a accompagnés pour la Fête du cinéma (30 juin-4 juillet), qui a enregistré 3,5 millions de spectateurs (autant que les cinq dernières éditions) : le groupe a offert 10.000 places aux moins de 26 ans. Son engagement passe maintenant par la Croisette, comme nouveau partenaire de la Quinzaine des réalisateurs, une sélection parallèle du Festival de Cannes. Le groupe propose en outre un dispositif dédié aux exploitants, producteurs, réalisateurs, etc. pour le Prêt garanti par l’Etat (à ce jour, il a finalisé 170 PGE), des reports d’échéances et le prêt pour la relance (PPR).