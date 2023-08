Bercy renforce encore le contrôle des investissements étrangers

Tour de vis supplémentaire sur les investissements étrangers (IEF) en France. Le ministre de la Souveraineté industrielle, et aussi de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a donné le ton dès son discours de rentrée, jeudi matin, à Alex (Haute-Savoie).

«A un moment où les possibilités de prédation sur nos technologies et nos savoir-faire n’ont jamais été aussi élevées, […] nous élargirons les secteurs éligibles au contrôle du décret IEF, notamment aux activités d’extraction et de transformation des matières premières critiques, car ces secteurs sont devenus décisifs pour la souveraineté du pays et pour notre secteur industriel», a précisé Bruno Le Maire. Le ministre n’hésite pas à évoquer les récentes décisions de la Chine sur le gallium et sur le germanium, composants indispensables pour la production de semi-conducteurs et dont la Chine assure 80% de la production mondiale. Depuis, le 1ᵉʳ août, les exportateurs chinois de ces deux métaux rares doivent disposer d’une licence d’exportation et doivent donner des informations sur la quantité de métaux livrés, sur le destinataire et sur leur utilisation.

«Vous avez des brevets, des innovations, des technologies de pointe parmi les meilleurs au monde, ce n’est pas pour se les faire piquer, a ajouté le ministre de la Souveraineté industrielle. Il faut donc les protéger». Bercy est d’ailleurs de plus en plus vigilant sur le contrôle des investissements étrangers en France. En 2022, il a examiné 325 dossiers, contre 137 en 2017.

Si le code monétaire et financier réserve cette procédure d’autorisation préalable aux activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale, un décret en Conseil d'État fixe la liste limitative des activités concernées (article R. 151-3 du code monétaire et financier). Et depuis le décret Montebourg de 2014 sur les exploitations d’infrastructures critiques (l'énergie, l’eau, les transports, les communications électroniques et la santé publique), cette liste s’allonge de plus en plus rapidement…

Le seuil de contrôle, abaissé provisoirement à 10%, devient définitif

En 2022, au début de la crise sanitaire, le seuil déclenchant le contrôle des IEF a été abaissé de 25% à 10% des droits de vote au sein des sociétés françaises cotées afin de les protéger. Fin 2022, cette mesure a été reconduite jusqu’à la fin 2023 «afin de se prémunir de prises de participations opportunistes non européennes pouvant présenter des menaces pour la sécurité nationale ».

Jeudi, Bruno Le Maire a annoncé qu’il ne reviendra pas sur ce seuil de 10%. En outre, «nous étendrons le contrôle aux succursales françaises d’entreprises étrangères, afin d’éviter les contournements que nous observons du contrôle sur les investissements étrangers en France», poursuit Bruno Le Maire.