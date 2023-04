Bayer remporte une bataille judiciaire dans l’affaire du talc contaminé

Le soulagement est perceptible chez Bayer. Un tribunal du Delaware a rejeté lundi soir l’action en justice lancée par le laboratoire pharmaceutique américain Merck à l’encontre du groupe allemand dans le scandale du talc à l’amiante. Celui-ci a pénalisé durant de nombreuses années plusieurs entreprises des deux côtés de l’Atlantique, notamment Johnson & Johnson et son fournisseur français Imerys.

Le litige découle de l’acquisition par Bayer de la division de santé grand public de Merck en 2014 pour 14,2 milliards de dollars (environ 13 milliards d’euros). Cette division commercialisait sous la marque Dr. Scholl’s une poudre pour les pieds à base de talc, produit soupçonné d’être cancérigène en raison d’une contamination par l’amiante. Estimant que sa responsabilité dans cette affaire avait pris fin le 1er octobre 2021, soit sept ans après la clôture de la transaction, Merck a décidé de poursuivre son homologue allemand lorsque ce dernier a refusé d’endosser une quelconque responsabilité.

Une interprétation raisonnable du contrat par le groupe allemand

«Rien dans l’accord n’indique que les parties voulaient que Bayer assume la responsabilité de toutes les actions de Merck durant la période au cours de laquelle elle a formulé, commercialisé et vendu les produits en question», a affirmé le juge Nathan Cook dans un document de 37 pages motivant sa décision. Il s’est ainsi rangé du côté du groupe allemand, en estimant que son interprétation du contrat d’acquisition était «la seule raisonnable» et que l’accord laissait «clairement et sans ambiguïté» le groupe américain en première ligne pour répondre aux demandes de dommages et intérêts liées à ce produit.

Alors que le plaignant, qui s’est dit déçu par cette décision, prévoit de la contester en appel, le groupe pharmaceutique et agrochimique allemand s’en est logiquement réjoui, en soulignant qu’il «continuera de se défendre contre toutes les tentatives supplémentaires de Merck destinées à se décharger de ses responsabilités ou de les transférer à Bayer de manière indue».

Confronté à plus de 38.000 poursuites judiciaires aux Etats-Unis et au Canada, Johnson & Johnson a cessé de commercialiser au début de cette année sa poudre pour bébé à base de talc dans l’ensemble du monde, en la remplaçant par une poudre fabriquée à partir d’amidon de maïs. De son côté, Imerys a soldé dans ce domaine l’ensemble de ses contentieux sur le marché américain dès 2020, en concluant un accord prévoyant le paiement d’un montant susceptible d’atteindre 178 millions de dollars.