Bayer fait évoluer son conseil de développement durable

Bayer a annoncé lundi l’arrivée de trois nouveaux membres au sein de son conseil de développement durable externe indépendant créé en 2020. L’universitaire Agnes Binagwaho, le spécialiste des droits de l’homme Dante Pesce et l’investisseur activiste Jeffrey Ubben viendront renforcer l’expertise du conseil, qui compte neuf membres, dans des domaines clés tels que l’accès aux médicaments, les droits de l’homme et la finance durable. Ils succéderont à Braulio Ferreira de Souza Dias, Liz Jarman et Anushka Ratnayake, tous trois démissionnaires.