BASF reflète les difficultés de l’industrie chimique en Europe

Dans le sillage de l’avertissement récemment lancé sur ses résultats annuels, BASF a annoncé vendredi de nouvelles mesures destinées à préserver sa trésorerie dans un contexte dégradé pour le secteur chimique européen. Il a ainsi abaissé de 10% à 5,7 milliards d’euros son budget d’investissement pour l’exercice en cours et décidé d’étaler certaines dépenses liées à la construction, commencée au premier trimestre 2023, d’un complexe chimique à Zhanjiang, ville située dans la province chinoise du Guangdong. Le groupe allemand cherche ainsi à obtenir des conditions financières plus favorables de la part de sous-traitants locaux. Il prévoit d’investir au total près de 10 milliards d’euros d’ici à la fin de la décennie dans ce site de fabrication de composés acryliques, dont la mise en service est attendue en 2025. En dehors du marché chinois, l’usine exportera ses produits vers d’autres pays asiatiques.

«Nous devons faire preuve d’une discipline stricte» concernant nos investissements et nos stocks de matières premières, a commenté lors d’une conférence téléphonique le directeur financier, Dirk Elvermann, après la publication des résultats trimestriels détaillés de l’entreprise. D’ici à fin 2023, BASF espère avoir dégagé des économies de 300 millions d’euros sur un total d’un milliard d’euros par an promis à l’horizon 2026 dans son programme de réduction des coûts fixes annoncé en février dernier. «Nous continuerons à diminuer le niveau de nos stocks cette année», a souligné le dirigeant. Si le cash-flow libre du groupe est ressorti positif à 906 millions d’euros sur le trimestre écoulé, il demeure négatif à hauteur de 977 millions sur l’ensemble du premier semestre, d’où une hausse de 3,6% de sa dette nette à 20,25 milliards d’euros en rythme annuel, montant supérieur au consensus qui tablait en moyenne sur 17,2 milliards.

A lire aussi:

Des négociations qui traînent en longueur en Finlande

BASF déplore par ailleurs la longueur des négociations pour recevoir des autorités finlandaises l’autorisation de construire son usine de production de matériaux cathodiques pour batteries automobiles. Annoncé à l’automne 2018, ce projet d’environ 350 millions d’euros, situé à proximité d’une raffinerie de cobalt et de nickel détenue par Nornickel, permettra d’équiper les batteries d’environ 300.000 véhicules électriques par an. La mise en service de l’usine était initialement prévue pour la fin de l’année 2020. «Nous ne connaissons pas encore l’issue des discussions sur ce sujet», a déclaré le président du directoire, Martin Brudermüller, ajoutant que le montant des investissements nécessaires pourrait être révisé à la hausse.

A la mi-juillet, le groupe basé à Ludwigshafen a abaissé de respectivement 13% et 16% sa prévision de chiffre d’affaires et de bénéfice d’exploitation ajusté pour l’ensemble de l’exercice 2023. Il a constaté au deuxième trimestre une baisse de la demande émanant de la plupart des grands secteurs de l’industrie, à l’exception de l’automobile. De surcroît, «la reprise plus lente que prévu de la demande mondiale dans les biens de consommation ne contribuera pas à alléger les pressions existantes sur les marges du groupe», a estimé vendredi Martin Brudermüller, en jugeant néanmoins qu’un plancher avait été atteint. L’action BASF a en conséquence clôturé sur un gain de 3,1% à 49,4 euros à Francfort.

Plongeon du bénéfice d’exploitation d’Ineos

Cette morosité est partagée par de nombreux acteurs du secteur. Après les avertissements émis en juin par Victrex, Evonik, Clariant ou Lanxess, Ineos a publié jeudi un bénéfice d’exploitation trimestriel en chute de 87,7% à 90,6 millions d’euros et repoussé au premier semestre 2024 sa prévision d’une amélioration de la demande, précédemment attendue au second semestre 2023. Le groupe chimique et pharmaceutique Bayer, concurrent de BASF dans l’agrochimie, a revu en baisse la semaine dernière d’environ 8% sa prévision d’excédent brut d’exploitation annuel ajusté en raison d’une détérioration de la demande de désherbants à base de glyphosate. Il a en outre annoncé une dépréciation d’actifs de 2,5 milliards d’euros afférente à cet herbicide.