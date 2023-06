Aviation « propre », les défis d’un ciel plus vert

Après la polémique en 2022 autour de l’entrée dans la taxonomie du gaz et du pétrole, un autre débat agite écologistes, industriels et milieux financiers. En avril dernier, la Commission européenne a publié le projet d’un acte délégué soumis à consultation jusqu’au 3 mai sur les quatre objectifs qui n’avaient pas encore été détaillés. Mais le diable se cachant dans les détails, Bruxelles y a ajouté de nouvelles activités transitoires pour tenir les objectifs d’atténuation : le maritime et l’aviation.

Frappé d’un label vert, le secteur de l’aviation pourrait bénéficier de capitaux destinés au changement climatique. Un comble pour les partisans d’une finance durable pure et dure, une décision indispensable à la décarbonation pour les industriels du secteur tout comme un pan de l’industrie financière.

En 2021, Tikehau Capital lançait avec Airbus, Sepi, la société d'État des participations industrielles espagnole, ainsi qu’Indra la compagnie ibérique de solutions destinées aux transports, un fonds dédié à l’aéronautique et à la défense Ace Aerofondo IV. «Jusqu’en 2020, la réduction des émissions de carbone (CO2) consistait simplement pour le secteur à allier éco efficacité et efficacité économique, rappelle Marwan Lahoud, président du private equity de Tikehau Capital. Une motorisation plus efficace, une flotte plus légère, une optimisation des routes aériennes ont permis en 40 ans de diminuer la consommation de pétrole de 45 %, et mécaniquement d’autant les émissions de CO2 ». Ne rien faire permettait tout de même d’être mieux-disant.

Electrochoc

Mais en 2020, la crise du Covid agit comme un électrochoc. «Airbus suivi par Boeingont pris des engagements fermes sur la décarbonation complète de leur business pour atteindre, par étape, le Net Zero Carbone en 2050, retrace Marwan Lahoud. Ces constructeurs aéronautiques préparent entre autres des technologies nouvelles comme des avions électriques ou à hydrogène pour 2035. Airbus et Boeing se sont également engagés à ce que leurs flottes puissent voler avec 100 % de carburant durable (SAF - sustainable aviation fuel) d’ici à 2030. Ne pas investir dans l’aéronautique, c’est tout simplement renoncer à verdir l’industrie », appuie-t-il.

Pour les défenseurs de l’environnement, l’initiative de Bruxelles confine au greenwashing. Le collectif des acteurs de la finance durable (AFR), cocréée et présidée par Olivia Blanchard est vent debout. «En janvier dernier, nous avons été informés que la Commission européenne subissait d’importantes pressions lobbyistes afin que soit intégré le secteur aéronautique à la taxonomie verte, explique-t-elle. Afin de peser dans le débat public, nous avons mis sur pied une coalition d’investisseurs européens dont la capitalisation boursière globale serait équivalente à celle d’Airbus (100 milliards d’euros)». L’association met la dernière main à une lettre qui sera transmise à la Commission. En France, Ofi Invest AM, Mirova, La Financière de l’Echiquier, Triodos IM… sont déjà signataires. «Les critères proposés ne sont pas à la hauteur des enjeux, tant en termes d’ambition que de calendrier. La Taxonomie doit rester un outil qui permet d’orienter les capitaux vers des activités réellement durables, appuie Olivia Blanchard. Elle n’a pas vocation à intégrer l’ensemble des secteurs qui opèrent leur transition climatique ».

A lire aussi:

Ecoblanchiment

Le texte européen classifie les activités en transition. Pour les définir, la Commission européenne a posé quatre critères d’éligibilité : émettre un niveau de gaz à effet de serre (GES) équivalent aux meilleures performances du secteur, ne pas entraver le développement de solutions de remplacement donc d’alternatives bas carbone, ne pas conduire à un blocage d’actifs à forte intensité carbone compte tenu de leur durée de vie et enfin, garantir une voie crédible vers la neutralité climatique en 2050.

« Ces critères, appliqués à l’aviation, sont trop peu exigeants, tance Sining Zhang, analyste ESG chez Ofi Invest Asset Management. Le premier d’entre eux concerne un secteur constitué d’un duopole, Boeing et Airbus. Il est évident que la performance carbone des avions construits par ces deux constructeurs sera mécaniquement en ligne avec les meilleures du secteur. D’ailleurs, 90 % du carnet de commande d’Airbus correspondrait déjà à ce principe selon une étude de l’ONG Transport & Environnement », cite-t-il.

Le deuxième critère souligne l’obligation d’améliorer l’offre industrielle. « Or, si l’activité actuelle est déjà « verte », il n’y a pas d’incitation forte au développement des appareils électriques et à hydrogène », appuie-t-il. Quant à l’exigence d’empêcher le verrouillage d’actifs à forte intensité de carbone, «compte tenu de la durée de vie moyenne de 22 ans d’un avion, pendant deux décennies seront mis sur le marché des appareils qui fonctionneront quasi exclusivement avec des carburants fossiles, les SAF (Sustainable aviation fuel ou Carburants durables d’aviation) ne représentant aujourd’hui que 0,1 % des carburants utilisés, avec l’objectif européen de hisser cette proportion à 6 % en 2030 », indique Sining Zhang.

Dernier point, pour atteindre une neutralité climatique en 2050, «conjuguée à l’augmentation prévisionnelle du trafic aérien mondial, il faudrait abaisser de 90 % les émissions de GES de chaque voyageur d’ici là, souligne-t-il. Or, Airbus a récemment annoncé que son premier appareil à hydrogène ne sortirait en 2035 qu’à la condition que la production d’hydrogène soit suffisante... Intégrer le secteur de l’aviation civile dans la taxonomie européenne selon les critères actuels revient ni plus ni moins à une démarche d’écoblanchiment », laisse-t-il tomber.

A lire aussi:

8 % du trafic mondial

Le fléchage des capitaux durables vers le secteur aéronautique divise. Les sociétés de gestion sont à la manœuvre pour redessiner ou pas leur politique d’investissement. Beaucoup sont exposées à la chaine de valeur. Si l’exclusion totale n’est pas forcément au programme, des nuances sont intégrées, notamment dans certains outils internes. «Pour certains de nos fonds ESG, nous avons mis au point une grille qui classifie les valeurs selon leurs degrés d’opportunité en termes d’investissement durable. Les acteurs de la chaîne de valeur de l’aérien y sont définis comme ne présentant aucune opportunité », décrit Sining Zhang.

Il reste que l’Europe représente seulement 8 à 10 % du trafic mondial. « Fixer un standard au travers de la taxonomie permettra au continent de s’imposer dans la construction d’une aviation ‘propre’, augure Marwan Lahoud. Si l’Europe ne le fait pas, d’autres le feront à sa place.»