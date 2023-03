Avec «Tomb Raider», Amazon s’implante un peu plus dans le jeu vidéo

Amazon avance un peu plus dans l’univers du jeu vidéo. Le géant américain du e-commerce sera l’éditeur du prochain volet de la saga de jeux vidéo Tomb Raider, centrée sur la célèbre aventurière Lara Croft. Créée à la fin des années 1990, cette licence, écoulée à 88 millions d’exemplaires dans le monde, continue de générer des blockbusters pour consoles et PC. Le dernier en date, Shadow of the Tomb Raider (2018), était proche des 10 millions de ventes. Le prochain opus, dont la date de sortie n’a pas été dévoilée, reste développé par le studio Crystal Dynamics, qui a repris la marque depuis 2003.

Les jeux Tomb Raider étaient édités depuis 2009 par le géant japonais du jeu vidéo Square-Enix. Mais il a revendu, cet été, l’ensemble de ses studios occidentaux au groupe suédois Embracer, pour 300 millions de dollars hors dette (environ 285 millions d’euros). Ce changement d’actionnariat a permis à Crystal Dynamics de nouer de nouveaux partenariats. Amazon hérite du marketing, de la distribution et des campagnes de communication autour du prochain Tomb Raider.

La société de e-commerce a déjà commencé à s’imposer dans le jeu vidéo, avec certains succès, comme celui de son jeu de rôle en ligne New World, en 2021. La société a aussi connu des échecs retentissants dans ce domaine, comme celui de The Grand Tour Game en 2021, ou de Crucible, retiré de la vente au bout d’un mois en 2020. Une licence comme celle de Lara Croft devrait lui permettre de nourrir davantage le catalogue de sa plateforme de cloud gaming, Luna.

Capter les clients

Un autre géant de la tech est en train de se diversifier avec succès dans le jeu vidéo : Netflix, initialement connu pour son service de streaming vidéo. Face à une concurrence accrue, la plateforme aux 223 millions d’abonnés a ajouté, en novembre 2021, des jeux à son catalogue, dans un premier temps réservés aux téléphones et tablettes. Il a commencé à proposer des titres issus de l’univers sa série télévisée Stranger Things, puis de jeux indépendants (Spiritfarer, Raji: An ancient epic, Before your eyes, etc.). La société a par ailleurs annoncé une collaboration avec Ubisoft pour trois jeux inédits, dont un tiré de la célèbre franchise Assassin’s Creed. Enfin, en septembre 2022, elle a annoncé la création de son propre studio de jeux vidéo, implanté à Helsinki, en Finlande, avec à sa tête Marko Lastikka, qui a fait ses armes chez Zynga et EA Games.