Autour d’Orpea, le sprint est lancé pour convaincre les créanciers non sécurisés

Et maintenant, place à une campagne électorale ! Alors qu’Orpea a annoncé mardi la signature formelle de l’accord trouvé le 1er février dernier entre la Caisse des dépôts (CDC) et ses alliés – CNP Assurances, Maif et MACSF – et un groupe de créanciers non sécurisés– environ 1,8 milliard d’euros détenus - sur un plan de restructuration financière du groupe de maisons de retraites, les jeux ne sont sans doute pas totalement faits.

Concert’O qui regroupe deux actionnaires activistes s’est associé avec un autre groupe de créanciers non sécurisés pour proposer une alternative au plan orchestré par la CDC. Baptisé « Support club », ce groupe de créanciers, associé à Concert’O, revendique près de 500 millions d’euros de dettes et compte en son sein des hedge funds comme Fortress Credit Corp, Kyma Capital, LMR Partners et Whitebox Advisors.

Double rencontre mardi

Choc de calendrier, les camps concurrents, désormais en rivalité, présentaient chacun de leur côté mardi leurs arguments pour convaincre les créanciers encore indécis. Le groupe mené par la CDC propose une incitation financière pour convaincre les indécis d’adopter le lock-up, avant la décision du Tribunal de commerce de Nanterre. Un véritable sprint est donc engagé. Selon nos informations, l’ouverture de la sauvegarde accélérée pourrait être actée au cours de la première quinzaine de mars. Les implications du plan de la CDC sont désormais bien connues, avec des actionnaires qui seront rincés après trois opérations de capital successives. Mardi, Orpea a ainsi rappelé que le schéma promu par la CDC ferait ressortir « une valeur unitaire théorique des actions après opérations inférieure à 0,20 euro ».

Le contreplan Concert’O/Support club prétend améliorer ce plan et aboutir à un meilleur taux de conversion pour créanciers non sécurisés. La CDC obtiendrait toujours le contrôle du conseil d’Orpea, mais elle ne disposerait que de 22% du capital au terme d’une d’injection de 650 millions d’euros, quand Concert’O capterait 17% après une injection de 500 millions de « new money », un apport auquel pourraient se joindre CNP, Maif et MACSF. Les autres créanciers unsecured obtenant 14% du capital, moyennant 400 millions supplémentaires. En revanche, aucun salut pour les actionnaires.

Volonté de remporter la bataille, baroud d’honneur ou recherche d’un rapport de force avant d’autres épisodes d’ordre judiciaire ? L’opération de ralliement des créanciers d’Orpea, notamment les détenteurs de Schuldschein dont le poids pourrait être décisif, est bien lancée.