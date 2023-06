Atos : Sycomore demande le départ du président Bertrand Meunier

Le gestionnaire d’actifs Sycomore Asset Management a adressé jeudi une lettre à Bertrand Meunier, le président du conseil d’administration d’Atos, lui demandant l’inscription de quatre résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale mixte de la société de services informatiques qui doit se réunir le 28 juin prochain.

Sycomore AM compte notamment soumettre au vote des actionnaires la révocation du mandat de trois administrateurs, dont celui de Bertrand Meunier. Selon le gestionnaire d’actifs, Bertrand Meunier, qui siège au conseil d’administration d’Atos depuis plus de 15 ans, a «une part de responsabilité importante dans la crise de gouvernance» du groupe.

«Témoignant de cette crise, trois équipes de direction générale se sont succédé en trois ans, tandis que l’assemblée générale de la société de 2022 a rejeté les comptes consolidés à 57%", a indiqué Sycomore AM dans sa lettre. «Cette situation a pour conséquence une perte de confiance du marché dans la société, reflétée par son cours de Bourse (-81% entre fin décembre 2019 et fin mai 2023), qui fait quant à elle craindre une perte de confiance des clients de la société", a complété le gestionnaire d’actifs.

Administrateurs depuis plus de 13 ans

Dans ce contexte, le maintien de Bertrand Meunier à la tête du conseil d’administration d’Atos «ne nous semble ni approprié ni justifé», a indiqué Sycomore AM.

Sycomore AM souhaite aussi proposer aux actionnaires d’Atos de révoquer Aminata Niame et Vernon Sankey de leurs mandats d’administrateurs, car «ils ne peuvent plus être considérés comme indépendants, étant donné la durée de leurs mandats, supérieure à 13 ans». Sycomore AM appelle, par ailleurs, Atos à rétablir le rôle d’administrateur référent attribué à un administrateur indépendant.

L’action Atos gagnait 1,3% jeudi vers 09h50, à 13,79 euros.