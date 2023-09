Atalian s’attaque à la refonte de son bilan pour voir plus loin

C’est un dossier de renégociation financière comme il en existe tant d’autres. Mais lorsque l’entreprise emploie plus de 70.000 personnes, dont une très large majorité dans l’Hexagone, l’exercice prend forcément un relief sensible. Atalian, spécialiste du «facilities management» (nettoyage, maintenance, sécurité, accueil, etc.) s’apprête ainsi, selon nos informations, à engager d’ici à la mi-octobre des discussions avec ses créanciers obligataires.

L’enjeu est de taille. Non seulement le groupe contrôlé par Franck Julien, aujourd’hui dirigé par Maximilien Pellegrini, un ancien de Suez, aux commandes depuis le printemps, est lesté de 1,2 milliard d’euros de dette obligataire, mais le mur des échéances arrive à grande vitesse. Pas moins de 625 millions d’euros de senior notes à échéance 2024 sont concernés pour le début d’année 2024, suivis de 325 millions d’euros de senior notes 2025 et 225 millions de livres sterling 2025.

Un collectif de créanciers obligataires qui représente environ 50% de cette enveloppe globale s’est constitué pour discuter avec Atalian. Si ce dernier s’est entouré de Messier & Associés et Rothschild & Co, pour la partie conseil financier, et White & Case pour la partie juridique, le collectif s’est pour sa part adjoint les conseils de Perella Weinberg pour la partie financière et Weil, Gotshal & Manges pour la partie juridique.

Recentrage européen

«On est davantage dans une logique de refinancement, sous forme de ‘amend and extend’, que dans une opération de restructuration pure et dure», fait valoir un bon observateur du dossier. Cette source écarte toute comparaison avec les deux dossiers de restructuration emblématiques qui ont animé la place parisienne ces derniers mois, Orpea et Casino.

Ce qui n’exclut pas toutefois des négociations serrées alors que certains créanciers seront tentés de viser une nouvelle architecture et horizon de dette, «la plus proche du pair», souligne un autre connaisseur du dossier. Plusieurs créanciers sont en effet entrés récemment sur la dette Atalian, laquelle avait souffert l’an dernier des rebondissements autour de l’adossement avorté à CD&R puis de la vente des actifs britanniques et asiatiques au fonds.

L’atout des liquidités

Avant le début des discussions, chaque camp évalue les atouts dont il dispose dans son jeu. Côté créanciers, l’impératif d’Atalian d’aboutir vite alors que l’échéance 2024 n’est plus qu’une affaire de mois en fait partie. «Il faudra que 90% des porteurs de dette acceptent le deal», avertit un connaisseur du dossier, lui-même créancier du groupe de services, tout en précisant s’inscrire dans une logique «constructive» pour mieux souligner qu’«il y a de la valeur chez Atalian». Traduction : Franck Julien et le nouveau management auront tout à gagner à ne pas se placer dans une logique de bras de fer qui pourrait déraper vers un scénario de sauvegarde, plus incertain pour les créanciers comme pour les actionnaires.

De son côté, Atalian ne manque pas d’arguments. Tout d’abord, sa volonté de recentrage sur l’Europe et l’arrivée du nouveau management ont été appréciés. Après la vente des actifs britanniques, le groupe n’en a d’ailleurs sans doute pas fini avec les cessions. La sortie du marché nord-américain, qui pesait sur la rentabilité, paraît scellée.

Ensuite, le redressement opérationnel est engagé, notamment pour le vaisseau amiral français. «Ils ont sans doute les moyens de renouer avec un ebitda annuel normatif de 140 à 150 millions d’euros», veut croire un des créanciers. Depuis trois trimestres, le flux de trésorerie opérationnel (cash flow from operations) s’améliore, et il est devenu positif à 38 millions d’euros sur les trois mois clos au 30 juin.

Enfin et surtout, Atalian dispose de l’atout de 663 millions d’euros de liquidités au 30 juin– de quoi absorber l’échéance de 2024. Il doit en principe encore percevoir un reliquat d’environ 50 millions issus de la vente de ses actifs britanniques.

Il reste que, dans le jeu de négociations qui s’ouvre prochainement, l’enjeu ne portera pas seulement sur le réaménagement du bilan hérité du passé, mais aussi sur la recherche de moyens de financer la nouvelle stratégie. Atalian avait évoqué un nouveau plan d’ici à fin 2023. Dans un secteur des services aux entreprises en phase de consolidation – rapprochement d’Elior et Derichebourg, volonté de sortie du marché français du géant danois ISS -, Atalian cherchera sans doute à se ménager une future manœuvrabilité stratégique et financière. Les créanciers le suivront-ils ?