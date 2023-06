ASML est la principale cible du durcissement réglementaire des Pays-Bas

Les pressions politiques exercées par Washington ont incité le gouvernement néerlandais à agir. Celui-ci a annoncé, vendredi, la mise en place à partir du 1er septembre prochain de nouvelles règles concernant les exportations d’équipements de pointe dans le secteur des semi-conducteurs. «Nous avons pris cette décision dans l’intérêt de notre sécurité nationale», a déclaré la ministre du Commerce extérieur, Liesje Schreinemacher, en soulignant que ce type d’équipements pouvait avoir des applications militaires et que son pays avait «une responsabilité supplémentaire» en raison d’une excellente position concurrentielle dans ce domaine. Selon elle, un nombre «très limité» d’entreprises et de produits seront affectés par la nouvelle réglementation. Les sociétés concernées auront l’obligation de demander une licence d’exportation pour ce type de matériel.

En pratique, la principale entreprise néerlandaise visée est ASML, spécialiste des machines de photolithographie, dont les ventes vers la Chine seront à nouveau restreintes, même si les Pays-Bas estiment que ces dispositions «ne ciblent aucun pays en particulier».

La plus importante société technologique européenne par sa capitalisation boursière a indiqué dans un communiqué qu’elle solliciterait des licences pour sa gamme de produits à ultraviolets profonds (DUV), ajoutant que La Haye «acceptera ou refusera ces demandes au cas par cas». Les équipements de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV), produits encore plus sophistiqués, n’ont jamais été livrés dans l’Empire du milieu, en vertu des obligations réglementaires existantes.

Pas d’impact financier majeur attendu

Le groupe, qui se conformera à l’ensemble des règles à l’export mises en place par les autorités néerlandaises, américaines et européennes, explique que ces changements «ne devraient pas avoir d’impact majeur» sur ses perspectives à court ou moyen terme car ses scénarios de croissance «reposent sur les grandes tendances de la technologie et de la demande mondiale, plutôt que sur des hypothèses géographiques détaillées». Les principaux sous-traitants de l’équipementier sont allemands, notamment Trumpf, qui lui fournit des machines de découpe laser, et Zeiss, qui lui vend des systèmes optiques. Après avoir perdu jusqu’à 3,8%, l’action ASML a terminé la séance en recul de 0,8%, à 663 euros, correspondant à une valeur boursière de 267,28 milliards d’euros.

Les Etats-Unis ont ainsi rallié à leur cause un deuxième pays, après le Japon, qui limitera à partir du 23 juillet les exportations d’une vingtaine d’équipements utilisés pour fabriquer des microprocesseurs. Tokyo Electron et Nikon font partie des entreprises nipponnes concernées par ces restrictions. Réagissant à l’annonce du gouvernement néerlandais, un porte-parole de l’ambassade de Chine aux Pays-Bas a condamné ces mesures, qui constituent «un abus dans la politique de contrôle des exportations», et déclaré que Pékin «suivrait de près l’évolution de la situation et sauvegarderait fermement ses propres intérêts».

D’autres initiatives américaines en gestation

Selon des sources de presse concordantes, l’administration Biden prépare d’autres initiatives en limitant les exportations d’équipements destinés à six usines chinoises, y compris un site exploité par Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), le plus grand fabricant chinois de puces informatiques, même si ces équipements ne contiennent qu’une faible proportion de composants américains.

Après la nette amélioration observée depuis le début de cette année, la chaîne d’approvisionnement de l’industrie des semi-conducteurs pourrait alors de nouveau être mise à mal.

La semaine dernière, ASML, bien implanté outre-Atlantique, a par ailleurs déclaré qu’il pourrait refuser d’examiner les demandes d’emploi de candidats qui, par leur nationalité ou leur lieu de résidence, sont issus de pays susceptibles de constituer un risque pour la sécurité nationale américaine, alors que la loi néerlandaise ne permet pas cette discrimination. Une vingtaine de pays entrent dans cette catégorie, notamment l’Iran, la Syrie, la Corée du Nord, Cuba, la Chine ou la Russie.