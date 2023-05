Après son entrée en Bourse, l’italien Lottomatica mise avec succès sur le marché obligataire

Lottomatica poursuit son offensive sur les marchés. Trois semaines après avoir réalisé la plus importante introduction en Bourse en Europe cette année, le groupe italien de jeux d’argent et de paris vient de boucler la deuxième plus grosse émission obligataire par une entreprise high yield depuis janvier.

La société italienne, qui est notée BB- par Standard & Poor’s et Ba3 par Moody’s depuis son introduction en Bourse avec une perspective stable, a émis 1,115 milliard d’euros d’obligations sur le marché euro. Début mars, Teva Pharmaceuticals, également noté dans la catégorie BB, avait placé une double transaction au format durable (SLB) de 1,3 milliard d’euros. Lottomatica a voulu tirer parti d’un marché high yield particulièrement actif depuis la mi-avril pour refinancer l’ensemble de ses dettes arrivant à échéance en 2025.

Les prix de placement ont été resserrés pour les deux obligations émises. La première, de 565 millions d’euros à cinq ans avec une clause de non-remboursement (non-call) à deux ans, a été émise sur la base d’un rendement de 7,125% et d’un coupon identique car elle a été placée au pair. Le prix indicatif au début du placement était autour de 7,5% (guidance à 7,25%).

La deuxième obligation, de 550 millions, à taux variable et aussi à cinq ans avec une première date de call à un an, a été émise avec une marge de 412,5 points de base (pb) au-dessus du taux Euribor 3 mois à 99% du pair (prix reoffer). Cela fait ressortir un rendement d’un peu plus de 8%, selon les estimations de Spread Research. Elle avait été initialement proposée avec une marge de 425-450 pb à 98%-98,5% du pair.

Prime attrayante

Sur le marché secondaire, les deux obligations continuaient de se resserrer les jours suivant le placement. «Des prix plus serrés à l’émission pour les deux tranches et une progression des obligations sur le marché secondaire suggèrent une forte demande», relèvent les analystes de Spread Research. Lors de sa dernière venue sur le marché obligataire, en septembre 2022, alors que le groupe commençait à envisager son introduction en Bourse, Lottomatica avait dû payer une prime substantielle de 200 pb par rapport à sa courbe secondaire, avec un rendement de 9,75% à l’émission.

Malgré un coût de financement qui était, cette fois, certes bien moins élevé, mais qui reste important, l’entreprise a voulu profiter de cette fenêtre favorable pour allonger la maturité de sa dette. Ses prochaines échéances sont désormais à partir de 2027. Les 1,115 milliard d’euros levés, complétés par une partie de cash, correspondent au montant des trois obligations refinancées arrivant à échéance en 2025.

La société de jeux et de paris, qui a annoncé des résultats supérieurs aux attentes et le meilleur premier trimestre de son histoire, veut se constituer une marge de manœuvre financière pour de futures acquisitions. A fin mars, le chiffre d’affaires et l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) ont bondi de plus de 20% par rapport à la même période de 2022, à 422 millions et 156 millions respectivement. La société a affirmé qu’à fin avril la croissance avait accéléré. Elle a aussi confirmé ses objectifs de croissance pour cette année, de ventes comprises entre 1,57 milliard et 1,7 milliard et d’un Ebitda entre 550 et 570 millions, contre 1,4 milliard et 540 millions l’an dernier respectivement. La société vise par ailleurs un ratio de dette sur Ebitda de 2 à 2,5 fois, estimé à 2,4 fois fin mars.

L’introduction fin avril de l’action Lottomatica sur Euronext Milan, valorisant l’entreprise à 2,3 milliards d’euros de capitalisation boursière, a déjà permis de réduire l’endettement et un relèvement de la note de crédit de l’entreprise. Au total, 600 millions d’euros ont été placés sur le marché, dont une augmentation de capital de 425 millions d’euros et la cession de parts par l’actionnaire Apollo Global Management, qui détient après l’introduction environ 75% du capital. La société a remboursé un prêt d’actionnaire de 250 millions, une obligation PIK (permettant un remboursement en cash ou en titres) de 400 millions arrivant à échéance en 2026 et une partie d’une obligation à échéance 2025, soit 100 millions sur 300 concernés.

Malgré ces efforts, le succès a été plus mitigé pour l’action Lottomatica que pour les obligations émises par l’entreprise italienne. Mise à prix à 9 euros (dans le bas de la fourchette de prix indicative de 9 à 11 euros), elle cote 11% en dessous trois semaines après sa mise en Bourse. Les analystes de Spread Research estiment que les obligations offrent une prime intéressante par rapport, à la fois, à l’univers des émetteurs BB (rendement moyen de 6,4%) et aux concurrentes, dont Allwyn International à 5,7%, qui affiche un levier similaire.◆

