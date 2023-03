Aperam perd 5%, le flux de trésorerie disponible déçoit

L’action Aperam perd environ 5%, à 34,46 euros, vendredi après que le producteur d’acier a annoncé une baisse de son flux de trésorerie disponible au quatrième trimestre, à 69 millions d’euros, contre 209 millions d’euros au troisième trimestre 2022 et 132 millions d’euros au quatrième trimestre 2021. Les analystes de JPMorgan soulignent que ce chiffre est bien inférieur à leur prévision de 142 millions d’euros. Le groupe a par ailleurs annoncé le versement d’un dividende stable, de 2 euros par action. Son résultat net «nul» au quatrième trimestre s’explique notamment par des «résultats non réalisés sur les dérivés nickel», a également indiqué l’aciériste. Aperam s’est toutefois montré plus optimiste pour le début de l’année en cours, prévoyant une augmentation de son excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté au premier trimestre par rapport à celui réalisé lors des trois derniers mois de 2022.