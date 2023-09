Amazon embauchera 250.000 personnes aux Etats-Unis pour les fêtes de fin d’année

Amazon met les bouchés doubles en vue d’étendre son service de livraison en moins de 24 heures outre-Atlantique. La plateforme de commerce électronique a déclaré mardi qu’elle comptait embaucher 250.000 travailleurs américains pour les fêtes de fin d’année, soit 100.000 de plus que l’an dernier à la même époque et 67 % de plus que le nombre moyen de personnes recrutées au cours des deux dernières années pour cette période. Ces embauches incluent des salariés à temps plein ou à temps partiel, ainsi que des saisonniers pour le traitement des commandes.

Le groupe basé à Seattle a précisé que les employés saisonniers auront un salaire horaire compris entre 17 dollars et 28 dollars en fonction de leur poste et de leur lieu de travail, contre 19 dollars proposés voici un an. «Un employé chargé du traitement des commandes ou des livraisons qui débute chez nous actuellement verra son salaire augmenter d’au moins 13% sur les trois prochaines années», a déclaré John Felton, vice-président en charge des activités mondiales d’Amazon. Un budget de 1,3 milliard de dollars (environ 1,2 milliard d’euros) sera consacré à ces hausses de salaires.

Une cinquantaine de nouveaux entrepôts de livraison ouverts

L’augmentation du nombre d’embauches, qui découle de la volonté du groupe d’étendre ses capacités de livraisons, fait suite à l’ajout de 50 nouveaux centres de traitement et entrepôts de livraison depuis le début de l’année 2023 aux Etats-Unis. Elle intervient en outre au moment de la préparation de l'événement ‘Prime Day’, qui se déroulera les 10 et 11 octobre. Cette opération commerciale est réservée aux clients les plus fidèles de l’entreprise fondée par Jeff Bezos.

Lundi, le distributeur américain Target a de son côté indiqué qu’il embaucherait 100.000 saisonniers cette année, un chiffre équivalent à celui de l’année 2022. La chaîne de grands magasins Macy’s prévoit a contrario de réduire quelque peu son recours aux intérimaires. Elle prévoit au total d’embaucher un peu plus de 38.000 personnes à temps plein et à temps partiel pour les prochaines fêtes de fin d’année. (Avec agences)