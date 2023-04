Amazon allume à son tour son IA générative

Amazon se lance à son tour dans la course à l’intelligence artificielle (IA) générative, la dernière tendance technologique qui enflamme les investisseurs. Amazon Web Services (AWS), sa division cloud, a annoncé, le 13 avril, le lancement de Bedrock, une offre proposant de nombreux services et outils propulsés par l’IA au sein de sa plateforme de stockage de données dématérialisées.

Le groupe de Seattle est ainsi le dernier des trois géants du cloud à lancer sa solution d’IA générative, qui se base sur des données existantes pour générer des contenus (texte, code, image) ou répondre à des questions. Fin janvier, Microsoft avait fait monter les enchères, annonçant un investissement supplémentaire de 10 milliards de dollars dans OpenAI, la société éditrice de l’agent conversationnel (chatbot) ChatGPT. Sa technologie est déjà intégrée à Azure, son service cloud. De son côté, Google donnait le coup d’envoi de PaLM, son propre modèle de langage, et de son chatbot Bard, qu’il a intégré à Google Cloud.

Avec Bedrock, Amazon cible les professionnels. «Nous pensons que les clients auront besoin d’un grand nombre de modèles d’IA générative différents pour des objectifs différents, et il est peu probable qu’un seul modèle puisse répondre aux besoins de tous les clients», indique Adam Selipsky, directeur exécutif d’AWS, au Wall Street Journal.



Suites de technologies

Afin de se distinguer de ses rivaux, AWS veut proposer un modèle personnalisable par ses futurs clients. Les entreprises «veulent travailler à partir d’un modèle de base déjà grand et excellent, puis avoir ensuite la possibilité de l’adapter à leurs propres besoins. C’est ce qu’est Bedrock», a promis Andy Jassy, directeur général d’Amazon, à CNBC. Ses suites de technologies devront donc permettre à ses clients de développer leurs propres chatbots et des services de génération d’images soutenus par l’IA.

Les clients optant pour Bedrock pourront se servir du modèle de langage d’Amazon, Titan, ainsi que de ceux provenant de start-up spécialisées comme AI21 ou Anthropic, soutenue par Google. Bedrock donne également accès à la technologie de Stability AI pour transformer du texte en image, un peu à la manière du controversé générateur d’images Midjourney.

Amazon insiste aussi sur la protection des informations personnelles de ses utilisateurs, qui ne seront pas partagées avec d’autres bases de données utilisées pour entraîner les modèles de langage d’IA générative.

Pour le moment, Bedrock est seulement accessible en modèle beta limité. Ses prix n’ont pas été dévoilés. Il cible potentiellement les 100.000 clients déjà utilisateurs de sa solution de cloud.

Alors que la course à l’IA générative s’accélère, les pouvoirs publics cherchent à encadrer ce phénomène. Après l’Italie et la France, plusieurs enquêtes sur ChatGPT et la protection des données personnelles ont été ouvertes en Espagne, ainsi que par le Comité européen de la protection des données.

