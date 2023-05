Alstom paie cher le report pourtant attendu de ses objectifs à moyen terme

Le titre Alstom tangue à la Bourse de Paris. Comme souvent avec l'équipementier ferroviaire, certains investisseurs n’hésitent pas à quitter le train en marche au moindre retard.

A l’occasion de la publication des comptes annuels de son execrcice décalé, Alstom a reporté mercredi son objectif de marge d’exploitation ajustée comprise entre 8% et 10% d’un an, soit à l’exercice 2025-2026, en raison du niveau élevé de l’inflation. Dans la foulée, l’agence d'évaluation financière Moody’s a dégradé la note de note de crédit à long terme du groupe de «Baa2» à «Baa3», accentuant un peu plus la pression sur le titre.

«Le marché sanctionne le décalage des objectifs d’Alstom et la dégradation de Moody’s», explique un analyste parisien. Un repli amplifié par les vendeurs à découvert qui guettent le moindre petit déraillement. «Les ‘shorts-sellers’ continuent d'être très présents sur Alstom», rappelle l’analyste. Selon le site internet shortsell.nl, le titre Alstom constitue la valeur la plus vendue à découvert de l’indice SBF 120, devançant même l’exploitant de maisons de retraite et cliniques en difficulté Orpea.

Au 7 mai, les positions des vendeurs à découvert, mesurées par la part des actions Alstom prêtées, représentaient près de 20% des titres en circulation, selon les données de shortsell.nl.

En Bourse, le titre semble effectivement suivre une trajectoire largement guidée par la spéculation. Entre le 1er janvier et début mars, l’action a bondi de plus de 23% pour atteindre un point haut à 28,4 euros, avant de replonger de 21% au cours des dernières semaines. Mercredi à 13h45, le titre abandonnait 4,7% à 22,53 euros.

«Selon moi, les vendeurs à découvert prennent prétexte de ce report d’objectifs, dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, pour abattre leurs dernières cartes avant un rebond du titre», juge un autre analyste parisien, qui s’attend à ce que l’action dépasse rapidement 30 euros, soit l’objectif de cours moyen des analystes, selon FactSet.

De fait, l’avertissement d’Alstom est tout sauf une surprise. «Cette nouvelle prévision de marge reflète désormais les estimations du consensus, que nous jugeons beaucoup plus réalistes», commente Stifel. Le consensus établi par Visible Alpha prévoyait, avant les annonces d’Alstom, une marge d’exploitation ajustée de 8% pour l’exercice 2025-2026, tandis que l’intermédiaire financier visait 7,8%.

Dès lors, la sanction boursière apparaît d’autant plus injuste qu’Alstom n’a pas à rougir de ces résultats de l’exercice 2022-2023. Dans un environnement inflationniste, la marge d’exploitation ajustée s’est améliorée en un an de 5% à 5,2%, alors que les analystes tablaient sur 5,1%. En outre, le free cash-flow est redevenu positif, de 199 millions d’euros, à comparer aux 153 millions d’euros escomptés par le marché.

Pour l’exercice en cours, l’embellie se confirme. Le groupe vise une amélioration de sa marge d’exploitation ajustée à 6% et une génération de cash-flow libre «significativement positive», soit supérieure à l’exercice précédent.

A lire aussi:

Un environnement commercial porteur

Ces perspectives confirment que l’intégration de Bombardier Transport, plus douloureuse que prévu ces dernières années, est bel et bien sous contrôle. Alstom peut désormais se projeter vers l’avenir avec optimisme.

«Au vu de la croissance des commandes, et donc des acomptes clients, la génération de cash flow-libre pourrait atteindre les 500 millions d’euros à l’issue de l’exercice 2023-2024 et continuer de progresser par la suite, en raison notamment de l’apurement complet des contrats Bombardier à la rentabilité nulle, voire négative», estime un analyste parisien.

Par ailleurs, le groupe, qui s’apprête à connaitre une transition dans son équipe dirigeante, avec l’arrivée d’un nouveau directeur financier, affichait à fin mars un carnet de commandes record de 87,4 milliards d’euros, sécurisant selon lui quelque 38 milliards à 40 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur les trois prochaines années. Et la demande ne faiblit pas. «La dynamique de marché reste très positive avec des perspectives de prises de commandes et de croissance convaincantes dans toutes les régions, soutenues par un environnement politique favorable axé sur la décarbonation du transport», a commenté le PDG, Henri Poupart-Lafarge, cité dans un communiqué.

Dès lors, le rendez-vous de la journée investisseurs qui se tient ce mercredi 10 mai, dans l’après-midi sera l’occasion pour ses dirigeants de tenter de balayer les doutes sur ses perspectives et de confirmer que la dégradation de Moody’s ne fragilisera pas sa capacité d’endettement, la note de crédit du groupe ne basculant pas en catégorie «high yied», ou haut rendement. En somme, l’opportunité de remettre l’action sur de bons rails.