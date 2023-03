Alitalia devra rembourser une aide d’Etat de 400 millions d’euros

Les largesses accordées à Alitalia par Rome ont à nouveau dépassé la mesure. A la suite d’une enquête formelle ouverte en février 2020, la Commission européenne a fait savoir lundi que le prêt de 400 millions d’euros accordé en 2019 par le gouvernement italien à l’ancienne compagnie aérienne n’était pas conforme à la réglementation de l’Union européenne et que ce prêt était donc considéré comme une aide d’Etat illégale.

«Aucun investisseur privé n’aurait octroyé ce prêt à l’entreprise à l’époque et celui-ci a donné à Alitalia un avantage économique déloyal par rapport à ses concurrents sur des liaisons aériennes à l’échelle nationale, européenne et mondiale», a souligné Bruxelles dans son communiqué.

Ce prêt ne pouvait pas non plus entrer dans la catégorie des aides d’urgence car deux ans auparavant, Alitalia avait reçu de l’Etat italien deux prêts totalisant 900 millions d’euros pour lui permettre de poursuivre ses activités, soutien qui avait déjà été jugé illégal par Bruxelles en 2021. L’antitrust européen avait alors précisé qu’ITA Airways, qui a repris une partie des actifs d’Alitalia, n’aurait pas à rembourser les prêt incriminés car la nouvelle compagnie n’était pas son «successeur économique».

10 milliards d’euros octroyés par Rome en 14 ans

Le prêt de 400 millions d’euros et les intérêts afférents pourront donc être comptabilisés en passif financier dans la procédure d’insolvabilité toujours en cours à l’encontre de l’ex-compagnie aérienne. «Les 400 millions d’euros seront remboursés par Alitalia dans la limite des fonds récoltés grâce à la vente des actifs de l’entreprise et en fonction de la valeur de ses actifs résiduels», a précisé une porte-parole de la Commission européenne lors d’une conférence de presse. Il n’est donc pas certains que le gouvernement italien puisse in fine récupérer tout ou partie de cette somme.

Les remboursements réclamés à l’ancienne compagnie transalpine font pâle figure par rapport aux 10 milliards d’euros accordés à Alitalia par les gouvernements italiens successifs sur la période allant de 2007 à 2020, alors que celle-ci enchaînait les pertes en dépit de multiples plans de restructuration assortis de plusieurs changements de gouvernance.

De son côté, ITA Airways, qui a démarré son activité en 2021 sans aucune dette, est désormais sur la voie d’une privatisation après les manifestations d’intérêt reçues de plusieurs transporteurs rivaux, en particulier de Lufthansa qui a soumis à la mi-janvier une offre en vue de prendre une participation minoritaire à son capital.