ALD a un boulevard pour bien intégrer LeasePlan

L’action ALD Automotive a signé mercredi une des meilleures performances de l’indice SBF 120, après que la filiale de Société Générale spécialisée dans le financement longue durée de véhicules a dégagé un bénéfice net record en 2022. L’action a gagné 1,8%, à 12,38 euros. «Malgré un environnement géopolitique et macroéconomique dégradé, marqué par des perturbations continues des chaînes d’approvisionnement, ALD a signé une année remarquable», a commenté le directeur général du groupe, Tim Albertsen, cité dans un communiqué.

L’an passé, le résultat net part du groupe d’ALD Automotive est ressorti au niveau record de 1,2 milliard d’euros, en amélioration de 37,8% sur un an. La marge des contrats de location et des services a augmenté de 36,3% en 2022 par rapport à 2021, à 1,88 milliard d’euros.

Selon Oddo BHF, ces robustes performances s’expliquent par le niveau élevé du prix de revente des véhicules, qui permet «de baisser sensiblement les amortissements des véhicules de la flotte». L’activité de revente de voitures a enregistré un résultat de 747,6 millions d’euros en 2022, en hausse de 70,8% sur un an. Le résultat des ventes de véhicules d’occasion par unité est ressorti à 2.846 euros en moyenne, contre 1.422 euros en 2021 et une cible fixée à 2.800 euros par les dirigeants. Il s’agit d’un autre record absolu.

«Les résultats de reventes des véhicules d’occasion montrent qu’ALD Automotive est immunisé contre l’inflation car le groupe détient des actifs qui s’apprécient», a précisé Gilles Momper, le directeur financier de l’entreprise, lors d’un entretien accordé à l’agence Agefi-Dow Jones.

Fort de ces résultats, les dirigeants d’ALD Automotive prévoient de proposer le versement d’un dividende de 1,06 euro par action au titre de l’exercice 2022, en croissance de 7,1% sur un an, et faisant ressortir un ratio de distribution de 50% du bénéfice net part du groupe. Au cours actuel, ce dividende procure un rendement instantané de 8,5%.

L’action reste peu valorisée

En revanche, les dirigeants n’ont pas fourni d’objectifs financiers pour l’exercice en cours. Ils le feront lorsque ALD Automotive aura bouclé le rachat de son concurrent néerlandais LeasePlan, négocié pour un montant proche de 5 milliards d’euros. Le rapprochement des deux entreprises doit intervenir d’ici à la fin du trimestre en cours.

Les coûts de restructuration nécessaires à la réalisation de cette acquisition se sont élevés à 128 millions d’euros en 2022 et s'établiront entre 150 et 180 millions d’euros cette année. Ils seront de l’ordre de 475 millions d’euros sur la période s'étalant de 2022 à 2025. Mais le jeu en vaut la chandelle. «L’acquisition de LeasePlan aidera ALD à mieux concurrencer les captives des constructeurs automobiles en gagnant des parts de marché sur les segments des particuliers et des PME», a justifié Gilles Momper.

L’opération engendrera également des synergies de l’ordre de 440 millions d’euros par an à l’horizon 2025, «principalement en matière d’achats et grâce à d’autres synergies de coûts», a indiqué Gilles Momper.

Dans ce contexte, l’action ALD Automotive reste «très peu valorisée», souligne Oddo BHF. L’intermédiaire financier relève que le ratio cours de Bourse sur bénéfice net par action calculé pour 2023 ressort à 4,9 pour ALD Automotive, alors que ce multiple s'établit à 6,2 pour sa maison mère Société Générale. Mercredi, le titre a rejoint tout juste son niveau d’il y a un an. «L’action a souffert d’un manque de liquidité, qui s’est cependant améliorée grâce à l’augmentation de capital réalisée fin 2022 dans le cadre du rachat de LeasePlan», a souligné Gilles Momper. «Reste désormais à savoir si les actionnaires actuels de LeasePlan seront des actionnaires à long terme d’ALD et si le capital de la société est encore amené à évoluer», s’est interrogé le dirigeant pour qui «toute amélioration de la liquidité profiterait à l’action».