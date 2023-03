Airbus recrutera de nouveau 13.000 personnes en 2023

Airbus a annoncé jeudi qu’il recruterait plus de 13.000 personnes cette année, un nombre équivalent aux embauches de 2022, afin d’accélérer la production de ses avions de ligne dans un contexte de forte demande et d’allongement des délais de livraison. Le groupe, qui emploie plus de 130.000 personnes actuellement, a précisé que 9.000 de ces nouveaux postes seraient créés en Europe et qu’il renforcerait également ses équipes aux Etats-Unis et en Chine. Cette augmentation de 10% des effectifs intervient alors que des milliers d’emplois sont détruits dans d’autres secteurs face aux signes de dégradation de la conjoncture mondiale.